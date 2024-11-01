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ITF旅展／航空公司搶客出奇招 華航設航點拉霸機

中央社／ 台北1日電
華航推出台灣出發全航線最優惠75折起，亞洲多個航點未稅來回機票不到萬元。記者余承翰／攝影
華航推出台灣出發全航線最優惠75折起，亞洲多個航點未稅來回機票不到萬元。記者余承翰／攝影

2024ITF台北國際旅展今天起到4日在台北南港展覽館展出，各家航空公司推出機票促銷華航更是在展場設置「航點拉霸機」，創意吸睛。

今年華航展區以World Loop Wonderland為設計靈感，地球主舞台造景搭配可愛的空飄飛機氣球、破格立體的地標等設計，串聯不同的闖關集章遊戲，打造沉浸式的互動遊樂園。

華航7月復飛西雅圖，展場就有地標西雅圖太空針塔，以及結合巨大行李箱的「航點拉霸機」相當吸睛，吸引民眾一探究竟；風靡韓國的俯拍機，還搭配機長帽等小道具，也讓參展民眾願排隊等候。

華航推出台灣出發全航線最優惠75折起，亞洲多個航點未稅來回機票不到萬元，台北-香港新台幣2645元起、台北-新加坡5135元起、台北-沖繩5661元起、台北-關島6713元起、台北-帛琉7760元起，台灣人最愛去的東京9209元起。

華航美澳航線來回未稅2萬元有找，台北-舊金山1萬7115元起、台北-布里斯本1萬5893元起；直飛歐洲6大黃金航點也有限時特惠，來回未稅台北-倫敦2萬1717元起，購票登錄再抽歐美亞洲等全航線任一航點商務艙機票及豐富好禮。

長榮航空旗下的長汎假期，準備上百種國內、外旅遊行程，包含寒假、春節歐洲旅遊最高折扣達1萬1000元；日本2人同行立即減1萬；東北亞、東南亞出遊2萬元有找；歐洲出遊5萬有找。

星宇航空推出全航線85折起，港澳線更下殺至8折起，星宇小舖的產品則有旅展限定9折優惠價。旅展期於星宇航空官網、App購票憑證，即可兌換好禮，每天限量100份。單筆消費滿1萬元加碼參加抽盲盒，有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票、星宇航空獎勵哩程3萬哩、星野集團飯店住宿券等。

國泰航空也祭出多重禮遇，除全球67個精選航點最優85折起，現場也展售多款品牌質感旅行選品，累計消費滿額還有機會抽中「台北/高雄-香港商務艙機票折抵金」。

旅展 星宇 機票促銷 華航

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