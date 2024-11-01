康芮警報解除 農業部：葉菜西部產區影響輕微 供應穩定

康芮颱風已解除颱風警報。農業部農糧署表示，葉菜類西部主要產區受災輕微，評估後續可穩定供應；已輔導農民團體加強調配釋出庫存冷藏蔬菜，並請台臺量販通路配合推出優惠甘藍專區，讓消費者方便採購。

農糧署指出，本周台北果菜批發市場蔬菜平均每公斤交易價格44.4元，較上週平均45.0元，下跌了0.6元，整體蔬菜價格尚屬穩定。農糧署今訪視各蔬菜主要產地及農民團體，北部桃園市主要塑膠布溫網室栽培，雖雨勢較大，但生產與採收未受影響；中部雲林縣西螺鎮及二崙鄉以水平棚架溫網室栽培，颱風期間雨勢間歇，評估西部地區各主要葉菜類受影響較輕微，後續可正常採收供應。

為讓市場貨源充裕，方便消費者選購，農糧署將加強調配釋出農民團體庫存冷藏蔬菜，並持續與全台連鎖賣場合作推出優惠甘藍專區措施。農糧署說，將持續關注各項農產品價格與供應數量，兼顧農民利潤及消費者權益，加強調配供應。