衛福部11月新制 公費流感及新冠疫苗二階段開打、百憂解退場

11月起，衛福部共2項新制上路，公費流感疫苗及新冠疫苗今起開放第二階段接種，流感疫苗開放50歲以上，新冠疫苗開放全民以「左流右新」方式施打；治療憂鬱症、強迫症的精神科老藥「百憂解」，藥廠停止全球供貨，今起退出台灣市場，病人需使用國產學名藥替代。

一、公費疫苗第二階段開打

公費流感疫苗分兩階段開打，並以「左流右新」，左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫。

10月開放第一階段給醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧機構受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病者、國小至高中職／五專一至三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11類對象施打新冠及JN.1新冠疫苗。

第二階段11月起跑為50至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗，以及出生滿6個月以上民眾接種新冠疫苗。

今年全國約有近4000家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁，查詢鄰近合約院所並電洽確認或預約，以免院所無開診也節省等候時間。此外，前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件，如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，並配戴口罩、保持安全距離及執行手部衛生等措施。

二、抗憂鬱藥物「百憂解」退出市場

治療憂鬱症、暴食症以及強迫症的精神科老藥「百憂解」（Prozac）11月起退出台灣市場，2024年底全球停產。百憂解健保收載同成分、同含量膠囊劑型替代藥品共11項。同成分的國內學名藥產品市占率達85%，臨床醫師普遍接受學名藥，可替代的藥品多，外界預期不會出現缺藥問題。