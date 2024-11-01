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大陸貨輪擱淺處理 航港局公布過程證明無延遲

中央社／ 台北1日電
中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」日前在野柳擱淺，民代質疑航港局應變不足。交通部航港局今天公布處理過程，證明全程掌握事件發展。圖／聯合報系資料照片
中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」日前在野柳擱淺，民代質疑航港局應變不足。交通部航港局今天公布處理過程，證明全程掌握事件發展。圖／聯合報系資料照片

中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」日前在野柳擱淺，外界擔心漏油汙染海洋，地方民代質疑航港局應變不足。交通部航港局今天公布處理過程，證明全程掌握事件發展，應變並無延遲。

根據航港局提供資料，航港局海事中心於10月29日中午12時16分，透過智慧航安資訊平台發現，鈺洲啟航輪自29日上午7時57分駛出基隆港後，於中午12時在野柳漁港附近降速至2浬以下，旋即主動通報基隆海岸電台呼叫詢問，鈺洲啟航輪回復主機無法啟動已自行連繫基隆港派遣拖船協助拖帶，正待援中。

鈺洲啟航輪在待援中時，航港局同步通報海巡署，海巡署立即派遣宜蘭艦（CG-128）於鈺洲啟航輪旁戒護。

航港局說，第一時間也洽請基隆、台北二港拖船拖帶，但受限惡劣海象，拖船無法抵達，同時協助並同意船方申請中國大陸籍拖船來台，拖船原規畫30日上午8時自平潭出發，但船員於29日晚間約9時，在鈺洲啟航輪無流錨漂移下宣布棄船，陸方拖船即取消來台。

航港局說，鈺洲啟航輪雖宣布棄船，但航港局發現船暫無明顯流錨情形，立即續洽協助離岸風場建置的國籍大型拖船台船16號（浩克輪）自台中趕赴現場，於惡劣海象下（浪高達5公尺）仍航行至基隆，規畫於31日上午實施拖帶，但鈺洲啟航輪已於31日凌晨擱淺。

為維護海洋環境，航港局也立即調整應變措施為優先進行抽油及防汙，目前會同相關單位積極應處中。

航港局表示，鈺洲啟航輪擱淺案是航港局主動發現船舶異常、聯繫確認狀況、持續協助國內調派救援拖船，且在船長宣布棄船後，立即由預置在旁戒護的海巡艦艇完成所有17名船員救援，並迅速確實完成事故預防、通報、協調連繫及應變等各階段任務，並無應變延遲情形。

基隆港 海巡署 航港局

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