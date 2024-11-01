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未說明用水、交通、生態爭議 台東都蘭渡假村環評補件再審

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今下午召開「臺東縣東河鄉南都蘭段休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。記者葉冠妤／攝影
環境部今下午召開「臺東縣東河鄉南都蘭段休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。記者葉冠妤／攝影

環境部今下午召開「臺東縣東河鄉南都蘭段休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。不僅環團、都蘭在地民眾質疑開發單位未具體回應造成的用水、交通、生態問題，連環評委員也批評開發單位避重就輕，對爭點的回覆不夠詳實，更有委員直言說明書寫太差很難審。最後決議補件再審。

台東南都蘭段休閒渡假村基地面積6.8公頃，總房間數252間，預計引入最多756名遊客，員工數126人。日前召開專案小組第1次初審會議時，因缺漏多達12項，今再召開第2次初審會議。

地球公民基金會、荒野保護協會台東分會、自然保育與環境資訊基金會聯合聲明指出，ATT計畫在都蘭部落周邊興建多棟大樓，對當地環境造成莫大負擔，但今天的環境影響評估說明書內容不僅未確實回應前次審查意見，也沒回答在地居民、環評委員與公民團體的疑慮，更沒到都蘭部落進行公開溝通說明，也依然不願針對加母子灣的珊瑚礁與海洋生態系進行調查，面對當地缺乏水源的狀況，卻要全民埋單自來水擴管經費，開發基地邊緣的崩塌更是隨時威脅台11線海岸公路的安全。

多名環評委員皆指出，開發單位雖拿掉取用地下水的規畫，改為使用自來水為唯一水源，但對於水壓、與鄰近居民搶水疑慮避重就輕，也沒有與當地社區、部落做完善溝通；也有委員認為，開發單位高估旅宿狀況，上次已求開發單位掌握現況並合理評估開發的必要性，但不論在書面或簡報都沒看到相關說明。另有幾名委員關注對鄰近觀光景點水往上流的交通衝擊。

登記發言的都蘭部落協進會總幹事遠端連線表達，開發案就在都蘭部落，是不是應該跟族人做充分溝通？都蘭部落民眾林一凡也說，過去只要颱風過境，都蘭就會停水，開發單位應評估自然水公司未來是否足夠提供這麼大的量能？

最後專案小組決議，開發單位應就台東縣整體觀光、旅運及住宿需求，強化說明開發的必要性及合理性，也必須提出交通影響、海域水質、生態及珊瑚礁影響的減輕措施；補充說明擴建埋設自來水管線及增加自來水加壓設備相關計畫等，同時要求開發單位強化與當地利害關係人、部落鄉親的溝通。

台東 珊瑚礁 環評 生態

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