10年前健檢滿江紅 57歲的他靠2撇步 百岳、三鐵、SUP樣樣玩

「我今年57歲，但是我現在體力比35歲還要好」，汽車零件自營商林捷明，跑步、游泳、登百岳，甚至流行的立式划槳（SUP）樣樣玩，很難想像他10年前的健檢紅字一堆，但在戒除抽菸、喝酒等不良習慣，並且每天運動後，參加「超半馬29K」的日月潭環湖馬拉松，也能輕鬆完賽。

世界馬拉松大滿貫亞培分齡世界排名賽，專為40歲以上跑者設計，涵蓋全球6大城市及375場資格賽，醫療保健領導者亞培從2019年開始贊助賽事，並帶領醫護人員、病友、產品使用者及員工共同參與，63歲的亞培業務呂志東就從2019年起「無役不與」，沿途欣賞美景並享受豐富的茶葉蛋與冰棒等補給。

亞培的產品中，民眾相當熟悉的一個品項是安素，呂志東說，18歲以上都可以使用，尤其40歲以後，如果平常沒有在運動，這個產品對於減少肌肉減少與流失，有很好的幫助，運動對於心肺的幫助也非常有感，平常的飲食方面，除了補充蔬菜、蛋白質或地瓜等原型食物外，也會泡一杯黑咖啡加上安素粉補充能量，未來最想參加的六大馬賽事，是總公司所在的芝加哥。

51歲的湯銘暉本身也從事業務工作，跑齡已有15年，起初是和朋友們一起參與泳渡日月潭活動，當時也流行腳踏車，於是乾脆轉攻鐵人三項賽事，日常也都會跑步、游泳與騎腳踏車，飲食方面採取「168間歇性斷食」，但運動時間常安排在下班後，基本上沒辦法進食太多的東西，或攝取澱粉等不容易消化的食物，所以會補充液體的營養品，支撐1個小時的訓練。

湯銘暉表示，自己會對成績有特別要求的賽事類型，是地形平坦的城市馬拉松，通常需要提前4個月開始訓練，本次在風景優美的日月潭，主要是欣賞沿途美景，也到補給站享用美食，未來有機會想到東京參加亞培六大馬。

另一位同樣對東京馬有興趣的林捷明分享，「其實我們家只有我在運動」，其他家人幾乎只有步行或到步道走走，但他的運動項目相當廣泛，除了鐵人三項外，還有玩SUP、爬山等，目前已登上玉山、雪山及合歡群峰等，爬山一旦體力不足會相當危險，所以這是他最晚接觸的運動項目，駕輕就熟的馬拉松則累積了50幾場。

林捷明輕鬆完賽的祕訣，在於扎實的訓練及營養補充，因為每次的運動都是肌肉有撕裂傷，有好的修復，隔天才能繼續訓練，他的習慣是運動前都會喝一瓶安素，跑10公里都沒問題，隔天運動也不會有痠痛的問題。

在本次賽事中，「超半馬29K」分組第四名佳績的劉家宏，今年和去年的成績均為2小時17分，距離設定的2小時10分差了7分鐘，希望明年能達到預期目標，35歲的他也從事業務工作，周一到周日都會練習，會在周二和周四安排間歇跑跟配速跑，星期天跑20至30K的長距離，跑齡10年的他，曾在2018年參加東京馬拉松，未來希望參加歐洲的德國柏林馬拉松，平常的營養補充品會選擇安素、馬鈴薯和雞蛋等蛋白質及豆漿等。