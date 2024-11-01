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未來一周2波東北季風接力 下周2地有雨、低溫跌破20度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周受2波東北季風影響，北部、東北部容易降雨。圖／聯合報系資料照片
未來一周受2波東北季風影響，北部、東北部容易降雨。圖／聯合報系資料照片

中央氣象署表示，隨著康芮颱風遠離，未來一周有2波東北季風影響，秋意愈來愈濃，逐漸回到秋季東北季風天氣型態。未來一周北部、東北部容易降雨，尤其下周一至周四第2波東北季風較強，北部、東北部低溫恐跌破20度，高溫也僅剩22、23度。

氣象署預報員林定宜指出，今天下午2點康芮颱風已抵達浙江外海，氣象署已解除海上警報，隨著颱風遠離，台灣上空雲系逐漸減弱，但西半部還有一些殘餘雲系帶來局部短暫雨。

針對未來一周天氣，林定宜表示，明天晚間康芮颱風就會逐漸併入北方鋒面系統，由於北方有一股大陸高壓逐漸影響，東北季風隨之增強，台灣北部及東北部將轉涼有雨，預計持續到周日。下周一另一股大陸高壓南下，帶來另一波更強的東北季風，一路影響到下周四，屆時北部及東北部天氣偏涼，後期溫度可能降至19、20度。

在降雨趨勢方面，林定宜說明，明後天第一波東北季風南下，桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東地區也有零星短暫雨，恆春半島也有雨勢，中南部山區則為午後零星短暫雨。下周一另一波東北季風南下帶來水氣較多，北部、東北部及恆春半島有局部短暫雨，花東也有零星短暫雨，中南部山區則有午後零星短暫雨。下周五環境偏東風，東半部有局部短暫雨，北部山區也有零星短暫雨，中南部山區則以午後零星短暫雨為主。

溫度方面，他指出，未來一周溫度呈現階梯式下降，明、後天為第一波降溫，下周北部、東北部低溫降至19、20度，高溫也僅剩22、23度。

天氣動態 康芮颱風 東北季風

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