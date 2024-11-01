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咖哩粉檢出蘇丹紅波及9縣市 下架累計391公斤

中央社／ 台北1日電

濟生公司特調咖哩粉檢出蘇丹紅，波及雙北、花蓮等9縣市急下架。食藥署今天說，累計下架652盒、約391公斤，已移送業者法辦，最重可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

雲林縣衛生局2月在濟生公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」中檢出工業用染料蘇丹色素3號，追查發現來源為同公司使用的「紅辣椒粉」，且這批原料已流向全台各下游廠商，釀成食安風暴。

為防堵蘇丹紅於境外，衛生福利部食品藥物管理署今年3月起祭出最嚴格監視查驗管制措施，現在仍持續採監視查驗的國家包括中國、印度，若從其他國家輸入，已回歸原本邊境抽驗比率。

然而，台北市衛生局今天發布新聞稿指出，接獲新北市衛生局通知，在濟生公司斗六廠生產的「特調咖哩粉（製造日期：2024年5月7日）」中檢出蘇丹色素1號，同批產品已銷售至雙北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮等9縣市。

食藥署副署長林金富今天下午接受媒體電訪說明，經衛生局了解，這1批原料是去年進口，邊境加強查驗是今年，當時能抽到的原料都已經抽完，此次違規的原料早就進來。

據食藥署統計，截至下午3時為止，累計下架652盒，每盒是600公克、共約391公斤。林金富強調，濟生違反食品安全衛生管理法規定第15條相關規定，可處7年以下有期徒刑，併科新台幣8000萬以下罰金，地方衛生局已移送法辦。

濟生又出包成累犯，林金富解釋，以案子計算是第2件違規，但批數多，衛生局後續也將行政調查，約詢業者了解細節等，邊境已加嚴管理，將持續和衛生局合作稽查市售產品；相信檢調也會加重處罰。

新北市衛生局表示，目前暫無接獲濟生公司申請複驗，依食安法第39條規定，該公司倘對檢驗結果有異議時可於接獲通知日起15日內向本局申請複驗，將依法進行複驗程序。

蘇丹紅 衛生局 食安

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