第78屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮 盛大舉行 許舒博：54位金商獎得主樹立企業典範 攜手為臺灣奮進

中華民國全國商業總會今（11/1）日下午於台北福華大飯店盛大舉辦第78屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，民進黨黨團林楚茵副幹事長、國民黨黨團王鴻薇首席副書記長、民眾黨黨團吳春城副總召、內政部劉世芳部長、外交部陳立國次長、經濟部陳正祺次長、國家發展委員會高仙桂副主任委員、經濟部商業發展署蘇文玲署長等各部會長官蒞臨致詞及頒獎，獲獎企業踴躍參與，現場冠蓋雲集。

經濟部陳正祺次長及商總許舒博理事長頒發優良商人獎項。 圖／全國商業總會 提供

第78屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，受獎項目分為優良商人、優良外國駐臺商務單位、優良外商、優良老店及菁英老店等，經過嚴格的評鑑，總計評選出54位獲獎者（家），每一位都是各行業的標竿典範，對臺灣的經濟成長貢獻良多，深獲各界嘉許與肯定。

今年內政部延續在本屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮上，舉辦「全國性績優商業團體及優良會務工作人員」表揚儀式，以表彰過去一年來積極奉獻、表現優異的獲獎商業團體與會務工作人員。

全國商業總會理事長許舒博表示，本屆獲獎的「優良外國駐臺商務單位」，在協助我國走向世界市場、促進雙邊經貿及加強友好關係方面，貢獻卓著。「瓜地馬拉共和國大使館」持續強化與我合作，經貿總額連年成長；「英國在台辦事處」為臺灣在歐洲的第三大貿易夥伴，積極促進經貿交流。此外，「加拿大駐臺北貿易辦事處」在2023年與我國正式簽署投資保障協議，展現雙方合作的決心；同時，「瑞士商務辦事處」在2024年國會通過深化合作案後，將與我簽署貿易夥伴關係協定，進一步鞏固雙邊關係。

商總許舒博理事長致詞。 圖／全國商業總會 提供

象徵我國企業家最高榮譽的「優良商人」，本屆獲獎的凌航科技、達運光電、有益鋼鐵和捷德國際物流公司，憑藉堅強的實力，在進出口及稅收上創造傲人實績。群益投信、華南永昌綜合證券、友邦人壽及路博邁投信，重視客戶權益，創新多元產品，實踐綠色金融典範。禾久貿易、吉品養生等積極履行企業社會責任，重視環境保護，致力實現企業永續發展目標。

本屆「優良外商」獲獎企業均為國際知名的跨國公司，在各自領域中表現亮眼，並積極參與社會公益事業。百特醫療、愛德華生命科學、諾和諾德藥品和傑特貝林等公司，通過引進國際先進的醫療技術，提升臺灣醫療環境，對國內的健康照護品質和醫療水準產生深遠影響。此外，渣打國際商業銀行和安麗也積極參與社會公益，推動環境保護和教育發展，為臺灣的永續發展付出心力。

國發會高仙桂副主委及商總許舒博理事長頒發優良外商獎項。 圖／全國商業總會 提供

今年的「優良老店」得獎企業包括川業肉圓、林貞粿行、臺一牛奶、枝仔冰城等，不僅保留傳統風範，還積極拓展新通路並善用新資源，讓品牌得以發揚光大，創造新價值。還有「菁英老店」有記名茶、泉發蜂蜜、陳允寶泉等，歷經時間淬鍊，運用多元行銷策略和通路拓展，結合自媒體行銷，成功開發新的客群商機，使百年的招牌持續發光發熱。

理事長許舒博表示，全國商業總會長期扮演政府與產業的溝通橋樑，將持續與全體會員共同努力，打造更優質的經營環境，提升企業競爭力。也期盼透過每年「金商獎」表揚，樹立更多臺灣典範。蓬勃商道、成就非凡，攜手為臺灣奮進！

第78屆商人節大會暨「金商獎」得獎名單，請參閱全國商業總會網站