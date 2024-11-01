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皮膚上的血糖機 CGM助揪問題飲食 醫：健康民眾也可裝

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
專家指出，裝設連續血糖監測（CGM），比起傳統的血糖自我檢測方式，更能幫助民眾即時了解血糖變化；圖為CGM使用情境。圖／聯合報系資料照片
專家指出，裝設連續血糖監測（CGM），比起傳統的血糖自我檢測方式，更能幫助民眾即時了解血糖變化；圖為CGM使用情境。圖／聯合報系資料照片

專家指出，裝設連續血糖監測（CGM），比起傳統的血糖自我檢測方式，更能幫助民眾即時了解血糖變化。一名68歲胰臟癌患者吳先生，術後注射胰島素控制血糖，卻屢次因血糖過低而昏倒，在裝設CGM之後，發現導致他昏倒的原因，是飯前胰島素劑量過高，調整後患者沒再發生昏倒情況。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，服用糖尿病藥物或胰島素治療時，患者經常忽略夜間或清晨低血糖的風險，低血糖不但難以察覺，還會大幅增加心血管疾病和死亡的風險，輕微的低血糖會出現冷汗、心悸等症狀，嚴重時可能昏迷，甚至危及生命。

收治病人的糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，吳先生屬於第一、第二型以外的其他類型糖尿病患者，因胰臟功能不足導致糖尿病，不過，其實任何類型糖尿病患者，都適合裝設CGM，可協助病人了解餐後血糖數值，健保署已給付符合特定條件的病人裝設，近期擴大至妊娠糖尿病患者也可使用。

歐鴻毅說，國內外有許多案例，沒有罹患糖尿病的民眾，若想要進行飲食控制，或本身屬於糖尿病高風險者，主動裝設CGM監測飲食，這類民眾裝設時間不必太久，有些人只要裝設二、三周時間，即可知道自身飲食禁忌，吃下哪些會導致飲食過高，比須減少攝取，或多攝取纖維素等，藉此達到健康促進的目標。

彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科杜思德表示，美國糖尿病學會建議第二型糖尿病患者，尤其使用胰島素或具低血糖風險者，使用CGM以減少血糖波動，並預防低血糖發生；CGM就像「皮膚上的血糖機」，可幫病人找出造成血糖起伏原因，提升改變生活習慣的意願與自主性；醫師也能依照血糖波動數據，更精準、有效率地調整患者治療方案。

患者 糖尿病

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