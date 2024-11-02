送禮送到心坎裡！網推5大入厝禮清單這樣送不會錯



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「入厝禮」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的熱門入厝禮排行。

買新房、搬新家對許多人而言是人生的重要里程碑之一，不僅象徵新生活的開始，也充滿著對未來的美好期許。不過當身邊的親朋好友迎來這項人生大事時，究竟該如何將自己滿滿的祝福轉化為一份既體面又能送進對方心坎裡的禮物呢？

「植栽擺飾」助打造居家溫馨感 「家具」實用又體面但要留意裝潢風格

▲ 網友熱議5大熱門入厝禮 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「入厝禮」相關話題的討論，可以發現「植栽擺飾」類型的禮物最受歡迎。

新居剛落成時，免不了需要一些裝飾品來妝點空間，讓生活空間更具溫馨感，如有網友提到「想收到漂亮的植栽」、「投植物組一票，因為這種東西自己通常不會買，但收到會開心」等，認為植物不僅美觀，也能為家中帶來生機與活力。

不過網友也提醒「要留意你朋友喜歡的風格或跟他家裝潢搭不搭」、「超討厭收到盆栽類的，要澆水～麻煩」，挑選禮物時別忘了考量對方的喜好與習慣，或選擇「永生花玻璃罩」、「毛線編織花」等不需要照顧的擺飾，同樣能為新家增添氛圍感。

還有不少網友推薦「家具」作為喬遷禮。家具可說是每個家庭的必需品，且使用年限長，因此成為熱門的送禮選項。便有不少網友苦惱於該送什麼作為親友的入厝禮，紛紛分享正在考量的選手，如「貓抓布沙發」、「單人電動沙發」、「床組」等都十分常見，認為以這類高單價、「朋友捨不得買」的家具作為禮物實用又體面。

不過部分家具體積較大，同時是影響居家空間主視覺的關鍵要素之一，因此有網友提醒「有些人很重視顏色或是風格的搭配」，送之前除了務必確認對方是否有需求外，也可以直接「請朋友（一起）去挑，這樣就不會買錯，雙方都開心」，以免反而造成對方困擾。

此外，「生活家電」也是備受網友青睞的熱門禮品，不僅實用性高、種類多，相比家具也較「不怕搭配問題」。

就有網友請益「入厝送禮」怎麼送，引起留言熱議「送掃地機器人或吸塵器，不怕用不到跟佔空間」、「我都送空氣清淨機＋除濕機二合一的那種，這種家電我覺得不嫌多，客廳房間儲藏室都必須要有一台」，其他網友則表示，若認為前述家電較貴重恐造成對方壓力，也可以送「一個好的吹風機」，體積小且不嫌多，不容易踩雷。

入厝禮既是一份心意，也飽含著祝福的含義。若你身邊正好有剛搬新家的親朋好友，不妨參考以上網友熱議的喬遷禮投其所好，或直接詢問是否有缺少的物品，透過一份精挑細選的禮物，為重要的親友增添一份新生活的好兆頭吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「入厝禮」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/24~2024/10/24，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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