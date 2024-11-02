TOP6失智症延緩方式 運動、飲食助大腦越活越年輕！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「失智症延緩方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大失智症延緩方式。

根據國發會的推估，台灣將於2025年成為「超高齡社會」，亦即每5人就會有一位65歲以上的長者。而隨著人口老化，被稱為「世紀之癌」的「失智症」逐漸受到關注與重視，無論是對於患者還是其家人，生活品質及照護壓力都將受到極大的影響。雖然目前沒有辦法完全治癒失智症，不過仍可以透過改變部分生活習慣，幫助延緩失智症惡化。

「運動」、「社交」助減輕焦慮改善認知功能 正確飲食是維持腦齡關鍵

▲ 網友熱議TOP6失智症延緩方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「失智症延緩方式」相關話題的討論，可以發現多數人認為「規律運動」十分有效。

便有網友分享相關研究指出「當運動改善心肺功能之後，與記憶力表現的進步以及降低海馬迴萎縮也有影響」、「一週150分鐘的有氧訓練比較有幫助」，可以將運動分為每週3次、每次50分鐘，無論是做近年很受歡迎的「超慢跑」，還是簡單的走路、散步都有助於延緩失智症，且運動除了促進身體健康、改善認知功能，也能刺激腦內啡分泌，有助於改善焦慮、抑鬱等症狀，增進心理健康。

還有網友分享經驗，「我經常帶長輩先做伸展拉筋，使其精神、情緒放鬆，再進階帶動有氧跟體適能」，並提醒在協助、陪同長輩運動時，可以多加觀察他們的狀況，彈性調整運動強度。

而「積極與人交流」、「保持動腦習慣」也受到許多網友推薦，如從事下棋、玩桌遊、打牌等較需要與他人互動的遊玩，或繪畫、看書、寫日記等適合獨自進行的活動。這些活動都能刺激腦部思考，適當的社交活動則能減輕孤獨感、改善情緒。

有網友根據照顧失智家人的經驗，認為適當的社交、學習、動腦遊戲，都是「避免讓一個人獨處、自己容易胡思亂想」的好方式，能有效緩解心理壓力，也能讓日常生活多些變化，對於「大量活化腦區，維持腦齡不老化」很有幫助。

此外，還有不少網友對於透過飲食補充「Omega-3脂肪酸」、「抗氧化成分」表示支持。科學家發現失智症患者腦中的某些物質會形成過氧化反應，導致神經元受損，因此藉由Omega-3與抗氧化食物提高抗氧化力、維持認知功能是延緩失智症的有效方式。

其中，有不少營養師推薦「具有高蔬菜水果、堅果、橄欖油、（適量）紅酒及魚類的攝取的特色」的「地中海飲食」，表示該飲食法以天然食材和健康油脂為主，既能攝取到充足的Omega-3與抗氧化成分，也有益心血管健康，減緩失智症惡化。

延緩失智症的關鍵在於持之以恆的生活管理。若你發現親友有疑似失智症的症狀，不妨鼓勵他保持規律運動、健康飲食，維持良好的生活習慣，也別忘了儘速就醫尋求專業協助，一起抵抗失智症惡化！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「失智症延緩方式」相關討論則數。

觀測期間：2024/07/23~2024/10/23，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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