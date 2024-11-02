肌肉痠痛怎麼辦？網推這6種舒緩方式讓身體不再卡卡！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「肌肉痠痛舒緩方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6種緩解痠痛方式。

肌肉痠痛是日常活動、運動後的常見現象，除了造成身體不適、影響運動表現外，也可能讓人因此減少健身頻率、「做一休三」，或阻礙減重計劃的進行。為了減少身體痠痛帶來的不便並加速肌肉修復，接下來就一起看看有哪些網友推薦的舒緩方式，一起告別痠痛困擾吧！

「按摩」放鬆效果佳但恐燒錢！網推補充蛋白質、魚油緩解肌肉痠痛感

▲ 網友熱議TOP6肌肉痠痛舒緩方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「肌肉痠痛舒緩方式」相關話題的討論，可以發現不少人都推薦透過「按摩」來舒緩不適。按摩除了能幫助放鬆緊繃的肌肉外，也可促進血液與淋巴液的循環，加速代謝廢物並減少炎症反應，減輕痠痛感。

許多網友對按摩功效相當滿意，說道「做完整個人變得很放鬆」、「我們哪裡不舒服她（按摩師）都找得到，從此就離不開了」；而針對有健身、重訓習慣的民眾，網友則推薦「運動按摩」，這種按摩方式更強調定期保養，並能幫助較深層的肌肉放鬆，減少受傷風險並加強運動表現，讓不少健身愛好者直言「這是必要支出不能省，不然（肌肉痠痛）會越來越嚴重」。

不過，網友也提到定期找按摩師報到的缺點就在於「實在太花錢了」，若有長期需求則不妨考慮購入筋膜槍、按摩球、按摩椅等按摩用具，在家也能自己舒緩痠痛。

此外，部分網友則建議肌肉緊繃痠痛時可以透過飲食「補充營養」、加速肌肉組織的修復，例如運動後可補充「蛋白質」，並搭配人體的主要能量來源「碳水化合物」一起食用，有助於體力恢復並促進肌肉生長；也有網友分享「可以考慮喝櫻桃汁、魚油這些」、「很推多吃薑黃，會幫助身體加速代謝，練完後的肌肉痠痛感會減緩，不會鐵腿太多天」等等，點出不少保健食品都能有效緩解痠痛。

還有民眾補充，在食用任何保健食品前，也可以先試算平日飲食的營養素攝取，或向專業醫師、營養師諮詢，更別忘了多喝水，因為「保健品再好，水分不夠也沒用」。

「拉筋伸展」也是受到廣泛推崇的舒緩方式之一，網友表示「運動完當下身體還熱的時候就先拉筋，保持肌肉的彈性」、「盡量每天晚上拉筋一下，那天晚上會睡得比較好一點」，建議除了運動後，平時也可以多利用空檔做些簡單的伸展。

部分網友則推薦做「瑜伽」拉伸，表示「瑜珈是徒手訓練，練肌力更練平衡」，除了能透過拉筋放鬆肌肉外，也會在無形中強化肌力，有助於矯正駝背等不良姿勢。

你平時也有肌肉痠痛的困擾嗎？若你也經常感到腰痠背痛、或常在運動後「鐵腿」，不妨試試以上提及的緩解方式，讓肌力快速恢復、找回舒緩又放鬆的感覺吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「肌肉痠痛舒緩方式」相關討論則數。

觀測期間：2024/07/23~2024/10/23，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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