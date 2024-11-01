百大「好客民宿」金質獎公布 金門8家優質民宿獲選
由交通部觀光署舉辦金質「好客民宿」票選活動，從全台灣1700多家好客民宿，選拔出103家好客民宿金質獎，提供國內外旅客住宿的精選指南，此次金門縣共有8家好客民宿獲選，其中7家是內政部國家公園署金門國家公園管理處所標租經營的民宿，表現相當亮眼。
金管處表示，目前該處有43家民宿領有好客民宿標章，占金門縣154家好客民宿27.9%。他們將持續攜手與民宿業者合作，迎向20周年新里程，重視民宿經營永續發展，也為永續保存傳統聚落與傳統建築一同努力。
金門國家公園古厝民宿榮獲「好客民宿」金質獎名單，有「自然生態」獎～忘了飛羽居，這棟民宿鄰近山后聚落群，周遭山丘及海岸可探索動植物、地質與潮間帶。「文化漫遊」獎～水調歌頭民宿，布置典雅，讓人沉浸閩南傳統建築空間與歷史文化；「日玥居」，以現代時尚設計與舒適感，讓旅人體驗閩南古厝。
「特色建築」獎～新水調歌頭民宿，建築物裝飾語彙豐富，寓以對後代的期待；「古寧歇心苑」導入減法設計、文化美學塑造典雅古樸環境風格；「水頭古洋樓」建築豐富的彩瓷面磚，紀錄家族歷史輝煌時刻；「老閩宅」雙落雙護龍再加外護龍，蘊含瓊林聚落豐富人文歷史。
金管處表示，明年為金門國家公園標租經營傳統建築民宿20周年里程碑，金管處業者提出古厝民宿品牌的核心價值，與金門國家公園保存傳統建築的宗旨相同，期能搭配民宿節、聚落走讀等活動，加上業者串聯合作，共同宣傳推廣金門傳統聚落與閩南建築特色，提倡低碳旅遊，以增加遊客留宿率，活絡地區觀光效益。
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