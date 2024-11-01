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和信交棒6／癌症新藥昂貴 褚乃銘認同癌藥基金

聯合報／ 記者林則澄林琮恩／台北即時報導
和信治癌醫院院長褚乃銘。記者邱德祥／攝影
和信治癌醫院院長褚乃銘。記者邱德祥／攝影

在和信治癌中心醫院擔任血液與腫瘤內科主治醫師28年，和信醫院新任院長褚乃銘主要治療的病人為肺癌與乳癌居多。他提到，以往癌末病人存活時間不長，治療效果也不佳，如今隨著藥物、儀器不斷推陳出新，提供病人不同療程，存活時間也逐漸增高，「科技的革新，醫療技術才進步，但也造成健保費用變高」。

健保總額明年就要超過9000億，但這9000億卻還是不夠用，經常看到許多病友團體爭取新藥納入給付。健保不夠用，也讓臨床醫師面臨難題，褚乃銘舉例，除了有些藥物未納入給付，即使通過給付，健保也對藥物使用時間或次數有所限制，例如最多只能使用2年，或只能打13次等。

病人用藥有效，但受限於使用時間與次數，後面還要用藥就必須自費。但新藥都很昂貴，不是所有的家屬都能負擔，有時只好換回來使用傳統藥物。目前健保研擬成立癌症新藥基金，褚乃銘認為「應該要做」。政府因為預算有限，年年砍藥價，砍到某個程度，藥品就會退出健保甚至退出台灣，或是為了競爭，把價錢壓低而影響品質。

不過，國人已經享有健保的便利，改變就醫習慣也很困難。台灣每年每人平均看病10幾次，每年少看一次，就省下300多億元。

褚乃銘建議，一定要有更多的民眾教育，別病急亂投醫，或有一點小病就去看診，每次看病又要求醫師一定要開藥，但藥物吃不完又被丟掉，形成醫療資源浪費，政府應加強衛教宣導，從日常生活習慣教起，讓民眾避免生病，以及正確使用醫療資源。

另一方面，我國用在健保的費用相較國際上其他國家為低，政府應該提高預算幫助全民健康，例如癌症、糖尿病、高血壓等慢性病防治，如果一開始就做好教育、減少併發症，例如避免糖尿病人洗腎，讓錢花在對人民健康最有效益的地方。

另外，全球力推淨零碳排，褚乃銘說，台灣在經濟起飛、成長的同時，犧牲對環境保育的重視，造成土地、水源、空氣汙染，間接影響民眾健康，而醫院是救人的場域，也是排碳量很高的地方，即便世界各國目前尚未對任何一家醫療機構收取碳費、碳稅，但醫院也應力行節能。

目前和信治癌中心醫院空調占用電量50%以上，用於淨化院內空氣、教育研究大樓已通過SGS綠建築認證的綠建築，院方也有與民間機構簽署有關ESG的合約，希望藉由多方檢討改善耗能、排碳量高的情況。

健保總額 癌症 癌症新藥基金 醫師

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