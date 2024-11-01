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和信交棒7／褚乃銘認醫學有極限 助病人走最後一哩路

聯合報／ 記者林則澄林琮恩／台北即時報導
身為專門治療癌症的醫師，想要積極治療病人是必然，新任和信治癌中心醫院院長的褚乃銘認為，給病人最好的照顧，就是他最需要的照顧。記者邱德祥／攝影
身為專門治療癌症的醫師，想要積極治療病人是必然，新任和信治癌中心醫院院長的褚乃銘認為，給病人最好的照顧，就是他最需要的照顧。記者邱德祥／攝影

身為專門治療癌症的醫師，想要積極治療病人是必然，新任和信治癌中心醫院院長的褚乃銘認為，給病人最好的照顧，就是他最需要的照顧。雖然藥物、新科技的進展提高癌症病人存活率，但醫學有其極限，必要時也要幫助病人坦然面對生命的最後一哩路。

行醫生涯中，有位病人讓褚乃銘一直記得，是一位罹患鼻咽癌的40多歲男子，雖然接受治療，但又復發，病況來勢洶洶。病人問：我還可以活多久？褚乃銘說因為肺、肝都轉移，無法說多久，「但我們要不要盡量治療？」病人再問：我有沒有可能還有半年？褚乃銘不敢確定，只說若先有一些治療，才可以預測得精準一些。

病人於是說「你告訴我半年左右，是不是？」病人隨即跟褚乃銘說，他決定不治療。因為他在大陸有投資很多東西，「我一定要在沒掉頭髮，看起來還健康的時候，去把錢要回來。」病人才40多歲，他把錢拿回來準備留給太太和孩子，讓他們未來有保障。

「如果我去的時候病懨懨的，我說要把錢撤回來，人家不會給我。」病人於是從天津、上海等地，拿回過去投資的錢。再來看褚乃銘時說，「我把錢要回來了，但我現在體力不好，說話都喘，可能不適合治療。」病人拒絕褚乃銘建議的溫和治療，選擇在家裡附近的醫院接受安寧治療，住院2、3周後，離開人世。

褚乃銘說，雖然這位病人沒有接受積極的治療，但他做出對家人最好，也讓自己安心的選擇。弄清楚病人真正最需要的是什麼，給他最需要的協助，就是最好的治療。

所以，褚乃銘認為，安寧治療也是一種治療方式，讓病人坦然面對生命的最後一哩路，「安寧照顧不是什麼都不做，也有積極的一面，就算醫療上實在束手無策，也能讓病人減少疼痛、有尊嚴、安詳的離世。」安寧療護也不一定要在醫院中進行，重要的是讓病人和家屬一起參與，共同做出決定。

不過，癌症治療的進步的確使許多病人在治療後，繼續人生及完成心願。一位80多歲老先生，10幾年前來從高雄來和信醫院治療膀胱癌，他一問始就問，醫師我能不能撐久一點，治療一年？後來他又問，我有沒有機會看到孫子醫學院畢業，當時他的孫子醫學系三年級。

後來孫子畢業了，老先生再問，「也許我不該這麼貪心，但很想看到孫子結婚生孩子。」這次褚乃銘回答，「那你得叫孫子趕快先找到女朋友。」畢竟老先生得的是膀胱癌，而且一開始發現時還滿嚴重的。

也有一位80多歲老太太，肺癌第四期，那時候標靶藥物艾瑞莎剛出來，國內有藥，但健保沒有給付。老太太的孫女和女婿是美國名校畢業，在美國諮詢過醫師，並未建議使用艾瑞莎，但有媒體報導艾瑞莎對沒有吸菸的東方女性療效佳，他們決定自費治療。老太太接受治療，維持了7年多，且生活品質很好，還去美國看孫子，玩得很愉快。

褚乃銘認為，醫者始終要把病人的意願放在第一位，給予最大的幫助與恰當的治療。他也希望，自己成為跟得上時代、學習新知的院長，並多方位地考量，不以最新或最貴的治療途徑為出發點，而是盡力提供病人最不痛苦但相對有效、可維持生活品質的治療方案。

癌症治療 醫學院 醫師

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