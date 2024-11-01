和信交棒4／醫師袍徽章藏50年祕密 黃達夫：防癌從生活做起

和信董事長黃達夫的醫師袍上，沒有任何繡字，卻別著一枚徽章，上頭是禁菸符號。這戒菸徽章跟了他50多年，他說戒菸是防癌關鍵。疾病篩檢重於治療是醫界常年論調，賴清德總統健康台灣政策也將擴大癌症篩檢年齡，黃達夫持不同意見。他表示癌症預防應從教育做起，改變生活習慣，不精準的篩檢反而導致「過度醫療」。

「篩檢是一項工具，癌症防治最重要的仍是預防。」黃達夫說，健保花的錢太少，占國內生產毛額（GDP）僅6.7%，卻有86%花在可預防的疾病，如心臟病、肥胖、癌症等，其中又以癌症為大宗，高達70%癌症可以預防，例如大腸癌，民眾只要多吃蔬菜，多運動。

醫師袍上跟了黃達夫50多年的戒菸徽章，是他還在美國行醫時，為贊助戒菸活動花費數美元購得的小物，他認為「菸草是最傷人的物品」，抽菸是最不良的生活習慣。為協助台東縣降低癌症死亡率，黃達夫祭出的策略之一，即是要和信派駐台東的醫師、護理師要求民眾戒菸，還嚴格檢查當地足球比賽後的場地，有無留下菸蒂為指標。

除了改變民眾生活習慣，黃達夫說，改善環境也是防癌良方，台灣空氣汙染嚴重，燃油汽機車不斷製造汙染，各地PM2.5懸浮微粒濃度都很高，政府在中部設置發電廠以燒煤作為能源來源。他表示，和信醫院董事童子賢即提出，以小單位核能電廠可兼顧綠能與安全性，但如何權衡，政府應審慎研擬。

工廠排放工業用水，導致水質汙染，增加民眾罹癌風險。黃達夫表示，國內有些工廠鄰近農地，所排放的廢水隨水循環滲入泥土，作物生長其上，又被民眾吃下肚，造成罹癌風險上升，政府應多加管控，協助輔導工廠處理廢水。