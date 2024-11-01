快訊

阿北押了！柯文哲涉京華城案 裁定再羈押禁見2個月

吳銘漢夫妻中79刀慘死真相難尋 家屬求償…蘇建和3人更一審仍免賠

聽到這家電視台秒變臉！大谷翔平拒訪畫面破3千萬觀看 網：太解氣了

聽新聞
0:00 / 0:00

和信交棒4／醫師袍徽章藏50年祕密 黃達夫：防癌從生活做起

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
和信治癌醫院董事長黃達夫的醫師袍上，沒有任何繡字，卻別有一枚戒菸徽章，他認為，菸草是最傷人的物品。記者邱德祥／攝影
和信治癌醫院董事長黃達夫的醫師袍上，沒有任何繡字，卻別有一枚戒菸徽章，他認為，菸草是最傷人的物品。記者邱德祥／攝影

和信董事長黃達夫的醫師袍上，沒有任何繡字，卻別著一枚徽章，上頭是禁菸符號。這戒菸徽章跟了他50多年，他說戒菸是防癌關鍵。疾病篩檢重於治療是醫界常年論調，賴清德總統健康台灣政策也將擴大癌症篩檢年齡，黃達夫持不同意見。他表示癌症預防應從教育做起，改變生活習慣，不精準的篩檢反而導致「過度醫療」。

「篩檢是一項工具，癌症防治最重要的仍是預防。」黃達夫說，健保花的錢太少，占國內生產毛額（GDP）僅6.7%，卻有86%花在可預防的疾病，如心臟病、肥胖、癌症等，其中又以癌症為大宗，高達70%癌症可以預防，例如大腸癌，民眾只要多吃蔬菜，多運動。

醫師袍上跟了黃達夫50多年的戒菸徽章，是他還在美國行醫時，為贊助戒菸活動花費數美元購得的小物，他認為「菸草是最傷人的物品」，抽菸是最不良的生活習慣。為協助台東縣降低癌症死亡率，黃達夫祭出的策略之一，即是要和信派駐台東的醫師、護理師要求民眾戒菸，還嚴格檢查當地足球比賽後的場地，有無留下菸蒂為指標。

除了改變民眾生活習慣，黃達夫說，改善環境也是防癌良方，台灣空氣汙染嚴重，燃油汽機車不斷製造汙染，各地PM2.5懸浮微粒濃度都很高，政府在中部設置發電廠以燒煤作為能源來源。他表示，和信醫院董事童子賢即提出，以小單位核能電廠可兼顧綠能與安全性，但如何權衡，政府應審慎研擬。

工廠排放工業用水，導致水質汙染，增加民眾罹癌風險。黃達夫表示，國內有些工廠鄰近農地，所排放的廢水隨水循環滲入泥土，作物生長其上，又被民眾吃下肚，造成罹癌風險上升，政府應多加管控，協助輔導工廠處理廢水。

戒菸 生活習慣 癌症

延伸閱讀

掌和信35年黃達夫交棒 褚乃銘接任和信醫院新院長

不愛喝咖啡卻想獲得它的防癌抗氧化好處？2種替代食物也能完美替代

5招緩解「戒斷症狀」！專業協助戒菸 成功率可提升3倍

激勵戒菸者 邰智源：不抽就是不抽

相關新聞

百大「好客民宿」金質獎公布 金門8家優質民宿獲選

由交通部觀光署舉辦金質「好客民宿」票選活動，從全台灣1700多家好客民宿，選拔出103家好客民宿金質獎，提供國內外旅客住...

康芮肆虐…台北植物園樹木倒一地 明後兩天休園

康芮颱風帶來強風豪雨，各地災情不斷，今早路上隨處可見傾倒路樹、飛落的招牌，連台北植物園也有不少樹木遭折斷。台北植物園稍早...

和信交棒5／行醫生涯唯一一站就在和信 褚乃銘接棒院長

接棒和信治癌中心醫院院長，褚乃銘放眼前輩黃達夫35年的治理成績，坦言「當然有壓力」。未來，對外會從社區出發，幫助民眾篩檢...

和信交棒4／醫師袍徽章藏50年祕密 黃達夫：防癌從生活做起

和信董事長黃達夫的醫師袍上，沒有任何繡字，卻別著一枚徽章，上頭是禁菸符號。這戒菸徽章跟了他50多年，他說戒菸是防癌關鍵。...

和信交棒7／褚乃銘認醫學有極限 助病人走最後一哩路

身為專門治療癌症的醫師，想要積極治療病人是必然，新任和信治癌中心醫院院長的褚乃銘認為，給病人最好的照顧，就是他最需要的照...

和信交棒6／癌症新藥昂貴 褚乃銘認同癌藥基金

在和信治癌中心醫院擔任血液與腫瘤內科主治醫師28年，和信醫院新任院長褚乃銘主要治療的病人為肺癌與乳癌居多。他提到，以往癌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。