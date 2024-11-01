和信交棒5／行醫生涯唯一一站就在和信 褚乃銘接棒院長

接棒和信治癌中心醫院院長，褚乃銘放眼前輩黃達夫35年的治理成績，坦言「當然有壓力」。未來，對外會從社區出發，幫助民眾篩檢、加強癌症衛教，對內要貫徹和信向來以病人為中心的宗旨，多科整合，不同科別一起合作，發揮最大的力量照顧病人。

褚乃銘68歲，1957年出生於嘉義縣朴子市，高中時北上就讀建國中學，大學就讀中國醫藥學院，現為中國醫藥大學，他坦言並非從小就想當醫師，而是在高中分文理組時，發現自己在物理、生物等數理科比較擅長，一路精進，才決定走上行醫道路。和信是褚乃銘行醫生涯唯一的一家醫院，他在此擔任血液與腫瘤內科醫師28年。

他1986年赴美國路易維爾大學專攻微生物免疫學，那時一有空就參加校內研討會，進而對腫瘤科、血液科產生興趣，當時台灣本土訓練腫瘤科專科醫師的體系尚在萌芽階段，他畢業後就留在當地接受腫瘤科醫師的訓練。由於掛念台灣的親朋好友，他回到這片從小生長的土地，也希望幫助更多癌症病人。

為何選擇和信？褚乃銘說，1996年回到台時，和信是全台唯一癌症治療中心，當時的院長黃達夫除了引進美國醫療體系制度，也把美國團隊合作的風氣帶進來，醫護人員不分你我一起合作照顧病人，沒有科別隔閡，也不單打獨鬥。

「腫瘤科醫師無法單獨進行所有療程。」褚乃銘坦言，當時也有其他醫院挖角他，但他認為照顧癌症人必須多科合作，大家一起討論，找出對病人最好的方法。「同仁無法合作也就無法發揮力量，在能夠團結照顧病人的地方，我也會比較有信心」。

從創院執行長，掌舵醫院35年的黃達夫手中接任和信院長，褚乃銘坦白說，「有很大的壓力」，因為不可能再有第二個黃達夫。黃達夫幾乎等於和信的代名詞，學識淵博、人脈豐富，治理醫院功力深厚，始終把病人需求放在第一位，重視員工進修與成長，也無私地提供許多醫學生、醫師前往美國學習的機會。

接下院長的任務，褚乃銘說，首先最重要就是維持和信治癌中心醫院的理念，包括一切以病人為中心、為病人考量，並透過不同科別的合作給予病人最合適的照顧、達到最好的醫治效果。癌症已連續42年蟬聯國人十大死因第一位，而台灣的癌症中心也愈來愈多，達67家，如何提供病人最需要的照顧一直會是和信努力的目標。

時下科技進步，褚乃銘也計畫改善和信治癌中心醫院的就醫流程，有些作業程序可用科技代替人工，降低病人及家屬的等待時間；他也希望和信醫院要從社區出發，幫助癌症預防與篩檢的推廣和執行，加強民眾對癌症的認識與衛教，包括早期癌症的治療與預防，宣導民眾維持健康的生活習慣。