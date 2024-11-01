和信交棒3／打造首家癌症醫院 黃達夫：醫師到病人的距離要短

1980年代，癌症成為國人十大死因首位，當時台灣卻連一家癌症醫院也沒有。時任政務委員李國鼎，將建設台灣首家癌症專門醫院的責任，交付給和信醫院董事長黃達夫，並找來已故海基會前董事長辜振甫提供金援。黃達夫依著在美國杜克大學籌建癌症醫院的經驗，從建築設計開始，從無到有籌建和信醫院，至今繳出癌症病人五年存活率75%的佳績。

黃達夫說，1989年底回台時，癌症已連續8年為國人死因之首，人人聞癌色變，認為癌症是絕症，當時他有三位導師，分別是李國鼎、辜振甫，與已故台大醫學院教授宋瑞樓。李國鼎建議、辜振甫捐助，和信醫院前身孫逸仙治癌中心，才能在1990年假台北市立聯合醫院仁愛分院設立，而當時延請宋瑞樓擔任首位院長，黃達夫則任執行長。

黃達夫自台大醫學院畢業時，美國僅少數醫學中心設有血液腫瘤次專科，他在美國賓州大學附設醫院完成2年內科專科住院醫師訓練後，至美國杜克大學血液腫瘤科擔任專研醫師，更於1969年，參與杜克大學癌症中心的建設，「我是該中心的工作人員，也是建築工程委員，一下從臨床醫師，變成蓋房子的人，學到了許多事情。」

「癌症醫院不是拿其他既有空間改一改就行，連建築都要為了癌症醫院而設計。」黃達夫表示，癌症病人因治療導致免疫力下降，避免感染是首要之務，醫院人員動線、儀器、空氣管控等硬體設施，都是避免院內感染的重要一環，和信醫院醫療大樓設置氯化鈣過濾池，由11樓導入空氣讓細菌病毒沉澱後，再流至院內；新建的教研大樓更加入對流過濾系統，室內空間PM2.5數值為低於5%，遠低於台北市區的80至100％以上。

此外，黃達夫說，癌症醫院以病人為中心，「醫師到病人的距離要短」，在和信醫院，醫師從診間或辦公空間，走到病房只要數分鐘，反觀國內各大醫學中心，採取大量體的建築方式，某次自己至國內一家私人醫院，擔任評鑑委員時，光是從評鑑進行的會議室，到要去探訪的位置，就走了好幾個街區的距離，「從基礎做起，醫院設計要考量病人、工作人員的方便性，而非建築工程的便利性」。

「導入癌症病人多科整合照顧，是我給台灣的第一份禮物。」黃達夫表示，自己回國前的1975年代，即使在美國，許多癌症中心仍是各自作業，外科開刀、內科化療、放射科放療，但自己在杜克大學已開始施行多專科整合作法，在不同專科醫師共同照護同一位病人的作法施行下，該院最難治的頭頸癌病人，五年存活率由30%提升至68％，這項成果也登上國際期刊新英格蘭雜誌。

實施多專科整合照護，加上嚴謹的治院風格，和信醫院成立5年後，癌症病人五年存活率已達55%，當時台灣癌症病人五年存活率僅25%。黃達夫表示，歷經35年不斷精進，和信醫院病人五年存活率一直保持高於全國平均20%水準，且抗藥性細菌感染率為全國最低，甚至遠低於醫學中心，住院病人對醫療品質的滿意度，則是全國最高。

台灣護理人力荒嚴重，和信醫院也難逃其害。不過，黃達夫表示，該院仍致力維持1比4的高護病比，即使他院挖角導致護理人員出走，目前醫院護病比仍達1比5，其中關鍵就是設置良好的訓練計畫，延攬美國專家為護理人員上課，且護理人員薪資待遇高。