和信交棒2／交棒後...85歲黃達夫學洗碗 專心控制這疾病

「過去沒有『宅男』這個用詞，但我自幼就是一位宅男。」甫卸下院長職位，和信醫院董事長黃達夫透露，自己從小就不愛隨家人出門郊遊或至親戚家中作客，私下的嗜好是閱讀、拉小提琴。他還說，因罹患糖尿病前期，自己配戴連續血糖監測多年，且受妻子規定，每天必須走路1小時回家才有飯吃。

身為知名企業家辜顯榮外孫，父親是銀行家黃逢平，黃達夫逐漸交棒於醫院副院長，卸下院長職務後，工作不鬆懈。高齡85歲，他透露，近期因妻子在家中露台跌倒骨折、打了骨釘，正在學習洗碗，兒時家中有傭人協助處理家務，自己從未洗過一次碗，「哪有老公公才學洗碗的，但我自認洗得不錯」。

黃達夫說，自己祖父罹患糖尿病，44歲早逝，伯父也因糖尿病，56歲離世，深知有糖尿病風險，也被檢出糖尿病前期，因此裝設連續血糖監測，還跟妻子訂了約定，「不走路就沒晚餐吃」，每周六、日夫妻2人則會繞著台大校園走完整圈，花費約2小時，才能用餐，且白飯只吃三分之一，其餘是蔬菜、蛋白質，運動、飲食調整雙管齊下，至今健康狀況仍然良好。

和信醫院是台灣首家治癌專門醫院，截至今日全台已有67家由衛福部認證的癌症醫院，不少醫院利用社群媒體宣揚醫療貴重儀器或新技術吸引病人，個性低調、不愛競爭的黃達夫坦言，「我很痛苦」，台灣癌症醫院密度太高，不少病人在他院治療後，預後不佳，被送至和信醫院時，「5個病人有4人癌症蔓延，已不可逆」，自己看到病例報告時，總是非常痛心。

因為關心台灣癌症醫學教育，黃達夫在公益平台文化基金會董事長嚴長壽鼓勵及善心朋友捐助下，在1998年成立了「黃達夫醫學教育促進基金會」，除了每年出版醫療相關書籍外，並定期邀請國外醫學教育專家來台舉辦研討會。至今一共送了80多位醫學生至美國杜克大學醫學院進修，以拓展他們的視野。

7年前成立「New School」，邀請國外名教授至台灣授課，與政治大學EMBA合作，培養醫師行政人才。去年在1位已故病人家屬贊助下，計畫每年送3至5位年輕醫師到美國名校進修，今年有2位到史丹佛大學修習基礎醫學與醫療行政，1位至杜克大學深化臨床醫學。黃達夫說，希望他們回國後能成為優秀的臨床醫師、基礎研究者及醫療政策制定者。黃達夫認為他們並不一定到和信醫院服務，而是要造福台灣，「這正是當初創立和信醫院『取之於社會，用之於社會』的初衷」。

除醫學教育，黃達夫還希望推動「大健康」計畫。他表示，健康生活習慣是降低癌症發生的關鍵，和信醫院從附近的和碩、華碩員工做起，目標是串連整個北投、淡水地區民眾，推動「社區健康」，教導民眾如何養成健康生活習慣。