快訊

阿北押了！柯文哲涉京華城案 裁定再羈押禁見2個月

吳銘漢夫妻中79刀慘死真相難尋 家屬求償…蘇建和3人更一審仍免賠

聽新聞
0:00 / 0:00

和信交棒2／交棒後...85歲黃達夫學洗碗 專心控制這疾病

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
和信治癌醫院董事長黃達夫說，過去沒有「宅男」這個用詞，但我自己一直是位宅男。背後的書牆，是他的藏書。記者邱德祥／攝影
和信治癌醫院董事長黃達夫說，過去沒有「宅男」這個用詞，但我自己一直是位宅男。背後的書牆，是他的藏書。記者邱德祥／攝影

「過去沒有『宅男』這個用詞，但我自幼就是一位宅男。」甫卸下院長職位，和信醫院董事長黃達夫透露，自己從小就不愛隨家人出門郊遊或至親戚家中作客，私下的嗜好是閱讀、拉小提琴。他還說，因罹患糖尿病前期，自己配戴連續血糖監測多年，且受妻子規定，每天必須走路1小時回家才有飯吃。

身為知名企業家辜顯榮外孫，父親是銀行家黃逢平，黃達夫逐漸交棒於醫院副院長，卸下院長職務後，工作不鬆懈。高齡85歲，他透露，近期因妻子在家中露台跌倒骨折、打了骨釘，正在學習洗碗，兒時家中有傭人協助處理家務，自己從未洗過一次碗，「哪有老公公才學洗碗的，但我自認洗得不錯」。

黃達夫說，自己祖父罹患糖尿病，44歲早逝，伯父也因糖尿病，56歲離世，深知有糖尿病風險，也被檢出糖尿病前期，因此裝設連續血糖監測，還跟妻子訂了約定，「不走路就沒晚餐吃」，每周六、日夫妻2人則會繞著台大校園走完整圈，花費約2小時，才能用餐，且白飯只吃三分之一，其餘是蔬菜、蛋白質，運動、飲食調整雙管齊下，至今健康狀況仍然良好。

和信醫院是台灣首家治癌專門醫院，截至今日全台已有67家由衛福部認證的癌症醫院，不少醫院利用社群媒體宣揚醫療貴重儀器或新技術吸引病人，個性低調、不愛競爭的黃達夫坦言，「我很痛苦」，台灣癌症醫院密度太高，不少病人在他院治療後，預後不佳，被送至和信醫院時，「5個病人有4人癌症蔓延，已不可逆」，自己看到病例報告時，總是非常痛心。

因為關心台灣癌症醫學教育，黃達夫在公益平台文化基金會董事長嚴長壽鼓勵及善心朋友捐助下，在1998年成立了「黃達夫醫學教育促進基金會」，除了每年出版醫療相關書籍外，並定期邀請國外醫學教育專家來台舉辦研討會。至今一共送了80多位醫學生至美國杜克大學醫學院進修，以拓展他們的視野。

7年前成立「New School」，邀請國外名教授至台灣授課，與政治大學EMBA合作，培養醫師行政人才。去年在1位已故病人家屬贊助下，計畫每年送3至5位年輕醫師到美國名校進修，今年有2位到史丹佛大學修習基礎醫學與醫療行政，1位至杜克大學深化臨床醫學。黃達夫說，希望他們回國後能成為優秀的臨床醫師、基礎研究者及醫療政策制定者。黃達夫認為他們並不一定到和信醫院服務，而是要造福台灣，「這正是當初創立和信醫院『取之於社會，用之於社會』的初衷」。

除醫學教育，黃達夫還希望推動「大健康」計畫。他表示，健康生活習慣是降低癌症發生的關鍵，和信醫院從附近的和碩、華碩員工做起，目標是串連整個北投、淡水地區民眾，推動「社區健康」，教導民眾如何養成健康生活習慣。

癌症 糖尿病 醫學院

延伸閱讀

掌和信35年黃達夫交棒 褚乃銘接任和信醫院新院長

AI科技控糖更精準 糖尿病患者回歸正常生活不受限

性早熟、過動與糖尿病 當心環境賀爾蒙

百病之首讓身體「糖化」醫：血糖控制不良小心骨折

相關新聞

台鐵北迴線通了！花東線預計晚間6點搶通拚全線復駛

康芮颱風來襲，台鐵不少路段出現災情，台鐵公司表示，目前縱貫線（基隆=枋寮）、宜蘭線（八堵=蘇澳）、南迴線（枋寮=台東）均...

百大「好客民宿」金質獎公布 金門8家優質民宿獲選

由交通部觀光署舉辦金質「好客民宿」票選活動，從全台灣1700多家好客民宿，選拔出103家好客民宿金質獎，提供國內外旅客住...

和信交棒5／行醫生涯唯一一站就在和信 褚乃銘接棒院長

接棒和信治癌中心醫院院長，褚乃銘放眼前輩黃達夫35年的治理成績，坦言「當然有壓力」。未來，對外會從社區出發，幫助民眾篩檢...

和信交棒4／醫師袍徽章藏50年祕密 黃達夫：防癌從生活做起

和信董事長黃達夫的醫師袍上，沒有任何繡字，卻別著一枚徽章，上頭是禁菸符號。這戒菸徽章跟了他50多年，他說戒菸是防癌關鍵。...

和信交棒7／褚乃銘認醫學有極限 助病人走最後一哩路

身為專門治療癌症的醫師，想要積極治療病人是必然，新任和信治癌中心醫院院長的褚乃銘認為，給病人最好的照顧，就是他最需要的照...

和信交棒6／癌症新藥昂貴 褚乃銘認同癌藥基金

在和信治癌中心醫院擔任血液與腫瘤內科主治醫師28年，和信醫院新任院長褚乃銘主要治療的病人為肺癌與乳癌居多。他提到，以往癌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。