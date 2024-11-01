和信交棒1／執掌和信35年 黃達夫交棒 嘶吼續爭「價值醫療」

移植美國經驗，在台創設第一家癌症醫院，和信治癌中心醫院董事長黃達夫擔任執行長7年、院長28年，可說是台灣癌症醫療代言人，更與和信醫院畫上等號。和信董事會今宣布，黃達夫專任董事長，卸下院長職務。任期可能是全台最長的院長，黃達夫說並非霸占院長之位，推動健保朝「價值醫療」發展是他未竟之事，是延後交棒的原因。

黃達夫生涯前25年在台灣成長，於台大醫學院接受完整醫學教育，後25年遠赴美國，先在賓州大學，後在杜克大學接受癌症專科訓練，取得永久職教授身分，還參與了杜克大學癌症中心的規畫與建設。

黃達夫表示，回台後，創立全台第一所癌症專科醫院是重要使命。他給了自己25年，從人才培育、基礎建設、制度及文化做起，要打造醫院成為循規蹈矩，希望做到「不對不起自己」、「不對不起病人」，且財務收支平衡的醫院。

「因健保制度偏差，要達目標並不簡單。」黃達夫說，健保最大問題是「論量計酬」，導致醫師衝量，癌症治療醫師無法花費該花的時間，好好照顧病人，自己畢生之志，即是希望將台灣健保朝向「價值醫療」推進，讓每一分醫療經費投入，都能獲得效果，在達此目標前，任何人接班，都是接下一項不討好的任務。

雖然卸下院長職務，黃達夫再給自己10年時間，希望繼續推動健保正向改變。他表示，除論量計酬外，健保總額占國內生產毛額（GDP）至今僅6.7%，歐盟、日本、韓國均超過10%，美國更超過18%，如今健保署致力於給付標靶藥物，「這其實是亡羊補牢，反而是次要的」，前端治療品質若經確保，自然能提升存活，減少使用標靶治療的比率。

多年前曾以「有願景的憤怒」為題出版文集，黃達夫說，自己至今仍常有「憤怒」之感，但不是對政府官員及民代的憤怒指責，而是對自己有想做之事，卻無力完成，感到憤恨，「聲嘶力竭喊了30年，卻未能改變台灣論量計酬的醫療現況，只能再努力」。

黃達夫表示，35年間，台灣醫療制度不但沒變好，問題還愈來愈大，官員、民代認為醫療愈普及，民眾就會愈健康，因此以增加醫院為對策，此舉卻是重蹈廣設大學的覆轍，讓醫療品質愈發低落。美國人口是台灣的11倍，全美也僅有51家癌症中心，台灣卻通過67家，而癌症醫療診治非常複雜，醫院應該專精，太多癌症醫院反而導致很多病人沒有得到適當的治療。

在和信倡議下，台灣健保制度中，僅乳癌已建立以價值醫療為基礎的治療流程，從篩檢、診斷、病理分析、藥物選擇、療效追蹤、心理諮商等，由多專科團隊形成完整的治療團隊，讓院內乳癌第一至第四期，平均五年存活率提升至93%。但台灣整體醫療環境，仍停留在論量計酬的醫療。

今年高齡85歲，黃達夫為確保傳承順利完成，選擇卸下院長一職，以董事長的身分，繼續推動健保改革。

接任黃達夫擔任院長的和信醫院前副院長褚乃銘，第一份工作即是在和信醫院任職。黃達夫說，和信醫院所有醫務行政主管都在和信醫院任職20年以上，情同家人，相信交班過程會非常平順；自己鼓勵3位副院長均參與院長遴選，加上一位來自外院的院長候選人，共4人經過兩輪評選後，由13名董事會成員，推舉褚乃銘擔任繼自己與恩師宋瑞樓外，和信醫院第3任院長。