颱風後傳染病風險升 醫：別學向佐「這動作」 亂碰肺炎恐上身

康芮颱風過境，造成全台四處災情頻傳，連帶也讓類鼻疽、登革熱等傳染病風險提升。不少民眾趁著風雨暫緩打掃環境，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，喜歡「捻花惹草」的長者跟戶外工作者特別危險。他也提醒，香港演員「向佐」招牌摸鼻樑動作，容易讓細菌從呼吸道進入，甚至引發肺炎。

疾管署示警，此次北部豪雨災情嚴峻，恐怕增加登革熱傳播風險。目前登革熱本土累積244例確診病例；類鼻疽累計101例本土病例。

黃高彬指出，類鼻疽潛伏期大多1至2周，主要是跟泥土有關，多存在深層土壤中，但是因為颱風干擾，翻擾土壤會讓深層夾帶類鼻疽桿菌跑到表層。如果抵抗力差，接觸到細菌感染的機會就會增加，特別是喜歡「捻花惹草」照顧花圃的老年人，或是整理環境的戶外工作者等，務必要戴好手套再去處理。

不只戴手套，黃高彬建議也可戴檢疫外科口罩，避免觸摸臉部，以免傳染病毒。他示警，向佐在電影「門前寶地」比出的摸鼻子動作，其實隱含極大風險，一但接觸泥土或是細菌，有可能因為摸鼻子等動作讓細菌從呼吸道進入，甚至延伸到其他器官，導致肺炎等嚴重後果。

在登革熱部分，黃高彬表示，登革熱疫情與溫度關係大，約要等到氣溫低於16、17度以下，病媒蚊活動力才會減少，因此短時間內仍有傳播風險。颱風後的登革熱疫情，通常會延遲1個月後出現，考量積水、蚊子產卵、孵化、成蟲的過程，因此預估恐怕會在11月底至12月初期間出現，現在最迫切的是把孳生源清除，避免孳生病媒蚊。