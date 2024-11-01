2024 ITF台北國際旅展開幕 華航出發航線75折起

2024 ITF台北國際旅展今天在南港展覽館1館開幕，中華航空董事長謝世謙、總經理高星潢及台灣地區處長馮震宇親臨現場，共同揭開這場年度最大旅遊盛會的序幕。此次展會的主題為「用飛行 與你我創造更多美好」，華航邀請旅客隨心探索世界，開啟專屬的旅行體驗。華航表示，台灣出發航線最優惠75折起，並針對指定航線推出加碼折扣碼。

華航展區的設計靈感來自「World Loop Wonderland」，其主舞台呈現出一個巨大的地球，展區中配有空飄飛機氣球和獨特的立體地標，結合各種互動遊戲，為參觀者打造沉浸式的遊樂園體驗。其中包括以西雅圖太空針塔為主題的「航點拉霸機」，結合巨大行李箱；還有風靡韓國的俯拍機，參觀者可以配戴機長帽拍攝專屬的「我的漫旅小句場」照片。此外，展區還設有豪華商務艙的Sky Lounge及A321neo客艙座椅，讓人體驗「時光環遊艙」、「登機體驗區」和「漫旅專輯隨身聽」。

華航表示，四天的ITF旅展中，華航舞台每天都有制服人員表演及來自各國的文化表演，蒞臨展區的參觀者有機會獲得只送不賣的2025年限量月曆，還可以與月曆中的制服人員合影留念。此外，活動攤位也設有空中精品館，展示華航精美的機上服務用品並販售限量獨家商品。

華航表示線上旅展一樣有優惠，台灣出發的全航線優惠低至75折。例如，台北至香港的票價僅需TWD2,645元起（未稅），台北至新加坡TWD5,135元起（未稅），台北至沖繩TWD5,661元起（未稅），台北至關島TWD6,713元起（未稅），台北至帛琉TWD7,760元起（未稅），最受歡迎的東京航班票價從TWD9,209元起（未稅），不超過萬元即可直飛各大熱門目的地。美澳航線的票價也在兩萬內，例如台北至舊金山TWD17,115元起（未稅），台北至布里斯本TWD15,893元起（未稅）；此外，直飛歐洲六大黃金航點的限時特惠，台北至倫敦的票價從TWD21,717元起（未稅）。