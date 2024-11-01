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勞動基金前9月大賺逾9千億 單月收益311.7億元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動基金今公布最新運用績效。截至今年9月底，勞動基金規模達6兆8064億元，評價後收益數為9182億元，收益率14.69％。圖／聯合報系資料照片
勞動基金今公布最新運用績效。截至今年9月底，勞動基金規模達6兆8064億元，評價後收益數為9182億元，收益率14.69％。圖／聯合報系資料照片

勞動基金今公布最新運用績效。截至今年9月底，勞動基金規模達6兆8064億元，評價後收益數為9182億元，收益率14.69％，單月收益311.7億元。其中，與廣大勞工退休老本相關的新制勞退基金，收益數6152億元、收益率14.45％。

其中，新制勞退基金運用規模4兆4428億元，收益率14.45％；舊制勞退基金運用規模為1兆412億元，收益率17.31％；勞保基金運用規模為1兆956億元，收益率16.09％；就保基金運用規模1708億元、收益率2.85％；勞職保基金運用規模為370億元，收益率1.26％；積欠工資墊償基金運用規模為190億元，收益率10.17％。國民年金保險基金運用規模為6077億元，收益率為15.44％；農民退休基金運用規模為187億元，收益率為16.31％。

勞動基金運用局指出，勞動基金加計受託管理國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆4328億元，截至9月底的評價後收益數為9993億元，收益率為14.75％。

回顧9月金融市場表現，基金局說，月初公布的美國就業數據表現不佳，引發市場對景氣擔憂，加上市場對AI樂觀情緒降溫，主要國家股市呈現下跌走勢，9月下旬美國聯準會宣布降息2碼，零售銷售及工業生產等數據表現穩定，加上初次領取失業金人數意外下滑，提振市場對經濟前景的信心。整體來看，9月金融市場處於機會與風險並存態勢，呈現震盪現象。

基金局表示，整體而言，全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，加上帶動股市表現的AI相關產業發展應用仍待觀察，加上美國大選變數及地緣政治衝突不斷，皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，提升基金長期投資效益。

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