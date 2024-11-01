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日拋還是月拋？她指日拋隱形眼鏡顏色較自然 醫師點名一款較健康

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友好奇哪一款隱形眼鏡比較好。示意圖／Ingimage
一名女網友好奇哪一款隱形眼鏡比較好。示意圖／Ingimage

在挑選隱形眼鏡時，可以選擇「日拋」或是「月拋」，兩款各有優缺點。一名女網友發文詢問，她原本以為戴日拋比月拋好，但發現戴月拋並沒有「異物感」，所以想請教網友：「日拋月拋哪款好？歡迎大家分享不錯的隱眼」。

一名女網友在Dcard發文，表示她以前覺得戴日拋終究比戴月拋還好，因為每天換一副比較乾淨。她其實一直都習慣戴韓牌，只要可愛其他都可接受，很久之前還買過年拋，後來想想真的「有點扯」。原PO嘗試過同品牌的日拋跟月拋，覺得日拋的顏色很自然，戴了幾次也不太會有紅眼問題，月拋則是因為她平常素顏，需要上點防曬或粉底會比較適合。

原PO表示，原本以為月拋應該都滿難戴，會有異物感，結果後來發現不會有不適感，坦言：「算是有打消一點對月拋的敵意」，最後詢問網友們對隱眼的看法，並請網友推薦不錯的隱眼品牌。

此文一出，不少網友齊推「日拋」，「比較喜歡日拋，戴過就丟掉不用洗」、「我比較喜歡日拋，比較乾淨」、「日拋派，雖然比較貴，但眼睛太寶貴了要好好愛護」、「日拋，懶得洗也沒洗過，缺點是好貴」、「喜歡日拋，可以常常換著戴也不怕沒清潔好」、「Vlens日拋和綺芙莉日拋覺得不錯」、「Timido我大推，萌萌妞跟性感妞這兩款都很自然」。

此外，針對隱形眼鏡的挑選，馬偕紀念醫院在官網指出，針對眼睛保健，「硬式隱形眼鏡」其實比較健康。隱形眼鏡直接接觸眼睛，影響最大的是眼角膜，要維持眼角膜健康，首先要有充足的氧氣，硬式隱形眼鏡比較不易造成角膜缺氧，軟式隱形眼鏡較大（約14mm），而硬式隱形眼鏡較小（約9～10mm），就面積而言，硬式隱形眼鏡也比較不會造成角膜缺氧。

隱形眼鏡

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