快訊

影／新莊屁孩隨機踹倒機車 還笑「颱風天倒幾台正常」警立逮人

「發票飛了！」他刷載具竟出現不同手機條碼…真正原因曝光 網曝預防方法

股東撕破臉！北京鼎泰豐能否復活？大陸官方態度是關鍵

康芮颱風14:30解除海警 氣象署：3地仍要留意強風長浪

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署今天上午11時30分解除陸上颱風警報，今天下午2時30分解除海上警報。圖／取自氣象署網站
中央氣象署今天上午11時30分解除陸上颱風警報，今天下午2時30分解除海上警報。圖／取自氣象署網站

康芮颱風已轉為輕度颱風快速遠離，中央氣象署今天上午11時30分解除陸上颱風警報，今天下午2時30分解除海上警報。氣象署表示，康芮颱風今天下午2時中心位置在馬祖的北北東方約300公里處，以每小時39公里速度，向東北進行，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里）。

氣象署表示，據最新資料顯示，康芮颱風過去3小時強度減弱，目前中心位在馬祖北北東方，向東北移動，對台灣北部海面威脅已解除。今台灣北部、東半部及馬祖附近海面風浪仍大並有長浪發生，有2至3米左右浪高，海邊活動仍須注意安全。

氣象署指出，颱風外圍環流影響，今台中以北、東半部沿海空曠地區及馬祖仍有8至9級強陣風。10月29日0時至今天下午2時出現較大雨量包括花蓮縣天祥1232.5毫米，宜蘭縣鴛鴦湖1203.5毫米，台中市審馬陣1035毫米，台北市擎天崗661毫米，屏東縣大漢山613毫米。

另外，較大陣風區域包括蘭嶼、綠島17級以上；成功15級；東吉島14級；基隆、彭佳嶼13級；新北、淡水、新屋、後龍、花蓮12級；台北、宜蘭、臺東、澎湖11級；新竹、台南、大武、馬祖、金門10級。

康芮颱風

延伸閱讀

颱風警報解除 觀霧遊憩區及雪見遊憩區將持續休園檢整

康芮颱風挾帶豪雨轟阿里山 達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群

康芮颱風遠離 5架A380客機到桃機協助疏運

獨／張翰台東抗康芮颱風！直擊17級強風超驚悚：報平安

相關新聞

康芮颱風14:30解除海警 氣象署：3地仍要留意強風長浪

康芮颱風已轉為輕度颱風快速遠離，中央氣象署今天上午11時30分解除陸上颱風警報，今天下午2時30分解除海上警報。氣象署表...

北迴線土石流清除、吉安志學間慢行 台鐵今將全數搶通

受康芮颱風及地震影響，台鐵多處路段出現災情。截至今天下午2點15分，台鐵公司指出，北迴線K56+800土石流掩蓋區已清理...

因應康芮亂航班 桃機首出現5架A380客機疏運

受康芮颱風影響，昨天不少航班取消及轉降，隨著颱風遠離，桃園機場今預報共有675架次航班起降，仍有50班客機取消。桃園機場...

蘇花鐵公路中斷 航港局啟動海運備援 凱旋3號客船明協助疏運

受康芮颱風影響，公路崇德路段強降雨，造成台9線164.4k發生土石泥流，蘇花鐵公路皆受影響中斷，交通部已啟動海運備援作業...

康芮狂掃當心傳染病 今年類鼻疽破百創紀錄 登革熱風險增

颱風過後，類鼻疽、鉤端螺旋體、登革熱等傳染病容易傳播。衛福部疾管署發言人羅一鈞指出，康芮颱風後多有積水，雖然中南部淹水災...

康芮遠離仍有22處道路災阻 匯德隧道明搶通、明霸克露橋還未定

康芮颱風影響，交通部公路局統計，截至今天上午10時，仍有5處路段預警性封閉，並有22處道路災組、3處道路災情。其中，台9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。