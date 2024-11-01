康芮颱風14:30解除海警 氣象署：3地仍要留意強風長浪

康芮颱風已轉為輕度颱風快速遠離，中央氣象署今天上午11時30分解除陸上颱風警報，今天下午2時30分解除海上警報。氣象署表示，康芮颱風今天下午2時中心位置在馬祖的北北東方約300公里處，以每小時39公里速度，向東北進行，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里）。

氣象署表示，據最新資料顯示，康芮颱風過去3小時強度減弱，目前中心位在馬祖北北東方，向東北移動，對台灣北部海面威脅已解除。今台灣北部、東半部及馬祖附近海面風浪仍大並有長浪發生，有2至3米左右浪高，海邊活動仍須注意安全。

氣象署指出，颱風外圍環流影響，今台中以北、東半部沿海空曠地區及馬祖仍有8至9級強陣風。10月29日0時至今天下午2時出現較大雨量包括花蓮縣天祥1232.5毫米，宜蘭縣鴛鴦湖1203.5毫米，台中市審馬陣1035毫米，台北市擎天崗661毫米，屏東縣大漢山613毫米。

另外，較大陣風區域包括蘭嶼、綠島17級以上；成功15級；東吉島14級；基隆、彭佳嶼13級；新北、淡水、新屋、後龍、花蓮12級；台北、宜蘭、臺東、澎湖11級；新竹、台南、大武、馬祖、金門10級。