北迴線土石流清除、吉安志學間慢行 台鐵今將全數搶通

受康芮颱風及地震影響，台鐵多處路段出現災情。截至今天下午2點15分，台鐵公司指出，北迴線K56+800土石流掩蓋區已清理完畢，預計下午4時前完成試車；花東線則預計今天晚間18時搶通。另外，光復=富源、鹿野=山里、景美=北埔、南平=光復及玉里=東里電車線損壞預計今天下午陸續修復。

台鐵表示，目前縱貫線（基隆=枋寮）、宜蘭線（八堵=蘇澳）、南迴線（枋寮=台東）均已恢復行駛，西部幹線全線正常行駛，七堵=南港西正線也已開通。北迴線、花東線及部分其他路段仍在巡檢搶修中。

台鐵指出，東部幹線北迴線K56+800土石流掩蓋區已清理完畢，並進行電力號誌修復檢查，預計下午4時前完成試車。另外，受今天凌晨花蓮芮氏規模5.5地震影響，吉安=志學間木瓜溪橋北橋臺發現軌道方向不整，初步認定橋梁結構安全無虞，列車可以30公里慢行運轉，並全天候派人現場看守，後續將再由技師進一步確認。

台鐵也說，景美=北埔電車線損壞預計於下午4時修復；光復=富源、鹿野=山里電車線損壞預計於下午2時30分修復；南平=光復、玉里=東里電車線調整預計傍晚5時修復。另外，花東線預計於晚間6時搶通。支線的平溪線、深澳線因樹木傾倒路線搶修中，預計下午3時恢復行駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。