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發現疑失智個案報警反遭嗆？專家提供四字口訣這樣做

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣失智症協會秘書長陳筠靜提醒，當失智者走失，家屬請立即報警，不用等24小時，並建議準備4資料+1資訊。示意圖非新聞當事人，本報資料照片
台灣失智症協會秘書長陳筠靜提醒，當失智者走失，家屬請立即報警，不用等24小時，並建議準備4資料+1資訊。示意圖非新聞當事人，本報資料照片

昨凌晨有民眾在路上發現疑似失智長輩，且怕長者與路過車輛碰撞而報警，但到場員警反問「你不叫救護車打給我們幹嘛？」讓民眾納悶自己是否做錯。專家指出，民眾如看到疑似失智症患者，可透過「看問留撥」的口訣協助對方，上班時間也可洽全國失智症關懷專線0800-474-580；警方則可透過緊急聯絡卡、個人衛星定位器或長輩身上愛心布標等，協助聯繫家人。

有民眾投訴，昨天凌晨回家路上，發現路邊一名年長者在馬路上爬行，觀察無明顯外傷，因為對方疑似失智，深怕與路過車輛發生碰撞，並向台南市安佃派出所尋求幫助，員警到場後詢問有沒有叫救護車，他表示不知道什麼狀況所以沒有。該員警回應「你不叫救護車打給我們幹嘛？我是救護人員嗎？」然後就詢問長輩狀況，報案者稱「我實在非常納悶，我這樣錯了嗎？」

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，如果事實真如投訴民眾所說，讓人得遺憾，近年來有看到警政單位，對失智、走失議題的關注，但教育及訓練仍盼促進，協會也會參與人口走私查詢匯報等會議，交流失智相關的風險與議題。

碰到疑似失智個案，陳筠靜說，希望善心人士和警政人員互相協助，讓他們留在安全的地方有所看顧，避免可能的交通意外，或是走到更遠而無法被尋獲的地方，後續由警方進一步檢視，有家屬的聯繫資訊，如愛的手鍊、愛心布標、緊急聯絡卡、GPS個人衛星定位器、確認是否有指紋捺印，或有無部分表達能力，提升聯絡到家人的時間。

如果是一般民眾看到疑似失智個案，可遵循「看問留撥」口訣：

「看」：是指行為有無異狀，例如天氣明明很冷，卻穿著單薄的衣物，或是已在該路段來回行走，出現迷路的狀況。

「問」：發現上述狀況，甚至有長者配戴前述預防走失輔具，就可以啟動「問」的作為，詢問對方要去哪裡，透過回應來確認狀況。

「留」：如果留得住對方，可以給予適當的協助，如聯絡家屬、延長停留如果留不住絕不強留，盡力就好，可留意身高、穿著及離開方向。

「撥」：如遇到熟識的失智症者，能主動帶其返家不熟的失智症者，能協助聯絡110或失智症關懷專線：0800-474-580。

陳筠靜舉例，自己就曾在搭公車時，觀察到一位長輩的狀態不太對勁，一問之下才發現，他要去的地方和車輛行駛方向不同，確認對方迷路了，像這樣的情況，就可以邀請一起到附近的便利商店等，協助查詢相關路線，同時也請求員警協助，周間上班日還可以撥打台灣失智症協會全國失智關懷專線。

陳筠靜提醒，當失智者走失，請立即報警，不用等24小時，並建議準備「4資料+1資訊」，且報案完成務必拿到報案單。

4資料：

照片：提供走失智者清晰近期照片，含各種角度，如半身與全身等。

證件：通報者及走失者之身分證。

手鍊：告知警局愛的手鍊編號。

指紋卡：已在警局建立指紋者請主動告知警察，或自行在家建檔者，請攜帶自行捺印指紋卡到警局建檔。

1資訊：

特徵：走失者離家當日衣著、臉部特徵、身體特徵、是否有疤痕、髮色、特殊口頭禪、行為舉止、慣用語言等。

陳筠靜提醒，家屬因失智者走失報警，報案完成務必拿到報案單；報案後，若能協助整合管道宣廣走失訊息，或協尋成功後，提醒配戴預防走失輔具，都是更好的作為。

針對該員警的行為，台南市警三分局指出，有關網傳員警服務態度乙案，經查員警服務態度未臻完善，未能秉持同理心為民服務，分局已核處該員行政懲處，並將持續加強教育，以提升服務品質。

一般民眾如看到疑似失智症患者，可透過「看問留撥」的口訣協助對方。圖／台灣失智症協會提供
一般民眾如看到疑似失智症患者，可透過「看問留撥」的口訣協助對方。圖／台灣失智症協會提供

失智症 特徵 長輩

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