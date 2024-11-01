北車商圈首見公益廠商 唐氏基金會北車開店盼促進共融

唐氏症基金會「愛不囉嗦ABRAZO」公益品牌進駐台北車站微風商場，成為台北車站首家公益店面，10月26日起試營運，今天舉行開幕典禮。唐氏症基金會董事長林正俠表示，該店面位於交通樞紐，藉由非營利組織首次跨足北車商場，除提供庇護員工職場體驗場域，也能邀請民眾共襄盛舉。

林正俠表示，基金會服務各類別身障族群，且因應國內少子化風波，也投入非營利的親子館服務，在全台設置30多個據點，遠至離島馬祖皆有足跡；12年前基金會啟動庇護工場工作，至今共設置4家庇護商店，每年提供一至二百位唐寶寶就業，讓身障孩子除能賺錢養家，更能進入職場見習。

行政院政務委員陳時中表示，感謝民間團體與各部會支持社會福利工作，庇護工場不是販賣愛心，而是希望「大家擁抱在一起」，產生正能量往前走，弱勢唐寶寶在專業人員支持下，製作餅乾、販售，開啟回歸社會的第一哩路，雖然漫長，但相信能愈走愈順，鼓勵民眾路過店面時，入內購買，藉由正能量支持，為社會帶來正向改變。

台鐵公司副總經理黃振照表示，自己的外甥女也是一位唐寶寶，今年已35歲，早期台灣較少活動可讓唐寶寶外出，因此外甥女幾乎都待在家中，由自己的父母陪伴長大，「家中有唐寶寶，就像有天使一樣，但對家庭而言，要付出很多心力」，看到公益團體成立店面，讓唐寶寶走出家門，能工作、能交友，身心也能健康，自己相當感動，台鐵公司會全力配合支持。