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影／第二階段公費疫苗開打 全聯設接種站送青森蘋果
公費流感及新冠疫苗第二階段今天開打，疾管署再次與全聯合作設接種站，疾管署長莊人祥呼籲滿50歲以上民眾踴躍施打新冠疫苗與流感疫苗來提升免疫力，全聯總經理蔡篤昌表示，來接種的民眾會贈送一瓶礦泉水與一顆青森蘋果。
疾管署今天在全聯南港旗艦店示範接種左流右新公費疫苗，該接種站一個上午已有近200人接種，同時施打新冠疫苗與流感疫苗，防疫大使藝人沈玉琳及梁佑南現場接種，並呼籲民眾踴躍參與施打，提升整體免疫力。
疾管署長莊人祥表示，這是第八度和全聯合作，特別的是「左流右新」2種疫苗同時開打，因為秋冬是病毒的高峰期，施打疫苗可提昇保護力，同時也有施打健康禮「青森蘋果」送給民眾，讓接種完的民眾立即補充體力。
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