颱風家電也受災！家電達人提醒「這三件事」別做

受到康芮颱風影響，不少人家中的電器都傳出災情。家電達人486先生提醒，若家電有受潮或是泡水情形，注意有三件事千萬不要做。

康芮颱風夾帶狂風豪雨，全台皆籠罩在暴風圈中，不少人家中漏水或淹水，電器也受災。家電達人486先生表示，若家電有泡水情形，首要是先拔除插頭，千萬不要直接開機過電，避免短路甚至起火引發危險。

泡水電器可先置放於通風處，自然陰乾至少2天，建議不要自行開機，還是要交由專業師傅檢修。可使用抹布擦除表面髒汙，但注意抹布不能過濕；切忌自行拆解機器，避免水氣或泥沙進到機體內部，造成主機板或零件損毀。