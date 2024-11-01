颱風家電也受災！家電達人提醒「這三件事」別做
受到康芮颱風影響，不少人家中的電器都傳出災情。家電達人486先生提醒，若家電有受潮或是泡水情形，注意有三件事千萬不要做。
康芮颱風夾帶狂風豪雨，全台皆籠罩在暴風圈中，不少人家中漏水或淹水，電器也受災。家電達人486先生表示，若家電有泡水情形，首要是先拔除插頭，千萬不要直接開機過電，避免短路甚至起火引發危險。
泡水電器可先置放於通風處，自然陰乾至少2天，建議不要自行開機，還是要交由專業師傅檢修。可使用抹布擦除表面髒汙，但注意抹布不能過濕；切忌自行拆解機器，避免水氣或泥沙進到機體內部，造成主機板或零件損毀。
486團購觀察，颱風過後以落地的除濕機和空氣清淨機送修件數最多，486團購攜手LG推出家電應援方案，即日起至2024年11月15日提供受災民眾家中LG產品免費檢測和維修服務，另享原廠零件7折優惠。486先生提醒，若是濾網泡到水，就只能換新，千萬不要再裝回機器使用。
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