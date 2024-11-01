康芮颱風遠離 5架A380客機到桃機協助疏運

隨著康芮颱風遠離，桃園機場今天逐步恢復航班運作，預計共有675架次航班起降，但仍有50班次因天候及調度因素取消。由於昨日部分改降至其他機場的航班將陸續返抵桃園，預估中午12時至下午4時以及晚上8時至11時會有較大入出境人潮。機場公司已提前協調航空公司、地勤人員安排機坪與報到櫃台，並要求加強航廈設施、聯外交通及餐飲服務能量，以應對大量旅客需求。

機場公司於上午召開應變會議，與航空公司及地勤單位協商恢復運作和疏運計劃。機場公司表示根據航班預報顯示，入出境高峰時間集中在中午12時至下午4時，將有167架次航班起降，占全天航班四分之一。韓亞航空與阿聯酋航空今日額外加派A380客機協助疏運，機場公司也與各單位緊密合作，調度停機位與報到櫃台，確保作業安全與效率。

機場公司強調，為應對颱風影響，機場公司昨日已召開三次應變會議，提前協調航班調整並增派CIQS人員引導旅客，期間因風速過大影響地勤作業與行李處理，機場公司透過行李轉盤公告、航廈廣播告知旅客，並派員提供飲水與說明行李後續安排，協助旅客規劃行程。此外，針對深夜抵達的旅客，機場特別調度桃園市及松山機場的計程車支援，凌晨0時至4時提供1,089輛次的出車量，是平日的280%，大幅減少旅客等待時間。昨晚22時至清晨5時，餐飲業者共供應9,430份餐食，確保旅客有充足餐點。