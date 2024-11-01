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康芮颱風遠離 5架A380客機到桃機協助疏運

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
為疏運旅客，韓亞航空及阿聯酋航空於原有班表外，今日再加派A380客機到場支援。圖／機場公司提供
為疏運旅客，韓亞航空及阿聯酋航空於原有班表外，今日再加派A380客機到場支援。圖／機場公司提供

隨著康芮颱風遠離，桃園機場今天逐步恢復航班運作，預計共有675架次航班起降，但仍有50班次因天候及調度因素取消。由於昨日部分改降至其他機場的航班將陸續返抵桃園，預估中午12時至下午4時以及晚上8時至11時會有較大入出境人潮。機場公司已提前協調航空公司、地勤人員安排機坪與報到櫃台，並要求加強航廈設施、聯外交通及餐飲服務能量，以應對大量旅客需求。

機場公司於上午召開應變會議，與航空公司及地勤單位協商恢復運作和疏運計劃。機場公司表示根據航班預報顯示，入出境高峰時間集中在中午12時至下午4時，將有167架次航班起降，占全天航班四分之一。韓亞航空與阿聯酋航空今日額外加派A380客機協助疏運，機場公司也與各單位緊密合作，調度停機位與報到櫃台，確保作業安全與效率。

機場公司強調，為應對颱風影響，機場公司昨日已召開三次應變會議，提前協調航班調整並增派CIQS人員引導旅客，期間因風速過大影響地勤作業與行李處理，機場公司透過行李轉盤公告、航廈廣播告知旅客，並派員提供飲水與說明行李後續安排，協助旅客規劃行程。此外，針對深夜抵達的旅客，機場特別調度桃園市及松山機場的計程車支援，凌晨0時至4時提供1,089輛次的出車量，是平日的280%，大幅減少旅客等待時間。昨晚22時至清晨5時，餐飲業者共供應9,430份餐食，確保旅客有充足餐點。

機場公司提醒，颱風後航班逐步恢復，未來幾日仍可能出現航班變動或取消，建議旅客密切關注航空公司通知，並提前查詢航班與機場交通資訊，為行程預留時間，以確保順利出行。

機場公司上午召開康芮颱風應變會議，邀集航空公司及地勤業者等單位，協調復原和疏運作業。圖／機場公司提供
機場公司上午召開康芮颱風應變會議，邀集航空公司及地勤業者等單位，協調復原和疏運作業。圖／機場公司提供

桃園機場 航班

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