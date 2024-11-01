快訊

南橫明霸克露鋼便橋再遭康芮沖毀 「3里成孤島」滯留370人

柯文哲京華城案延押庭花2小時半 法官呂政燁下午4時半即時諭知

50歲男颱風後整理環境全身紅疹 醫：小心植物昆蟲誘發過敏反應

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄一名50歲男子在整理倒樹後，不久身上出現紅疹，研判可能是接觸到某些有刺激性的植物或昆蟲誘發過敏反應。記者郭韋綺／翻攝
高雄一名50歲男子在整理倒樹後，不久身上出現紅疹，研判可能是接觸到某些有刺激性的植物或昆蟲誘發過敏反應。記者郭韋綺／翻攝

颱風天過後，高雄一名50歲男子在整理倒樹後，不久身上出現大面積紅疹，且伴隨搔癢感前往皮膚科就診，醫師診斷是過敏反應，研判應是清理樹木時不慎接觸某些植物或昆蟲，全身紅疹發作。

收治這名病患的阮綜合皮膚科醫師劉昭宏表示，男子在颱風後清理環境和傾倒樹木，幾小時後，身上陸續出現紅疹，尤其集中在手臂和腿部，伴隨強烈的搔癢感，紅疹形態表現為局部腫脹、發紅，有些疹子還出現小水泡。

研判皮膚症狀，可能是接觸到了某些有刺激性的植物，有毒的植物如毒漆藤，或被昆蟲及毛毛蟲的細毛刺傷所致，細毛刺激皮膚就會誘發強烈過敏反應。

劉昭宏表示，開立抗組織胺藥物減輕過敏反應，使用類固醇軟膏塗抹於紅疹患處，都能有效減少發炎及搔癢症狀，也提醒男子避免再接觸可能致敏源，以免情況惡化。

劉昭宏提醒民眾颱風過後整理環境時，務必做好自我防護措施，避免皮膚直接接觸到有刺激性的植物或昆蟲，預防措施包括在戶外整理環境時，穿著長袖衣物、長褲、手套及口罩，減少皮膚暴露，避免直接接觸植物或昆蟲。

清理前，最好先仔細觀察環境是否有毛毛蟲、昆蟲，盡可能避免直接處理這些潛在致敏源，如果必須清理植物或樹枝，建議使用工具如長夾、耙子等，避免手部直接接觸，清理後，應立即用肥皂和清水徹底清洗暴露皮膚部位，減少過敏源附著的可能性。

他呼籲，颱風過後整理環境固然重要，但民眾應該提高防護意識，減少皮膚直接接觸有刺激性植物或昆蟲，避免因過敏反應而造成不適，若皮膚出現紅疹、搔癢等症狀，應盡速就醫治療。

過敏反應 醫師 颱風

延伸閱讀

獨／張翰台東抗康芮颱風！直擊17級強風超驚悚：報平安

劉德華演唱會急轉彎延辦 台北大巨蛋也無颱風條款因應

影／梨山台7甲線及台8線嚴重颱風災情 台7甲武陵到思源可單線通

颱風受創崩百米 基隆海科館明起封望幽谷步道至明年9月

相關新聞

50歲男颱風後整理環境全身紅疹 醫：小心植物昆蟲誘發過敏反應

颱風天過後，高雄一名50歲男子在整理倒樹後，不久身上出現大面積紅疹，且伴隨搔癢感前往皮膚科就診，醫師診斷是過敏反應，研判...

售票系統昨掛點 台鐵道歉了：延後付款、取票

受康芮颱風影響，昨晚台鐵票務系統掛點。台鐵公司今表示，系統已於今凌晨3點恢復正常；原定10月31日應完成付款或取票訂票，...

致命流行性腦脊髓膜炎11月進好發季 疫苗能預防要自費

流行性腦脊髓膜炎又進入好發季，目前仍無法完全預防，衛福部提醒每年11月至隔年3月易流行。郭綜合醫院小兒科主治醫師林亭妤指...

劉德華演唱會急轉彎延辦 台北大巨蛋也無颱風條款因應

台北小巨蛋未載明颱風條款，導致昨日天王劉德華演唱會急轉彎延辦，引發歌迷砲轟，市長蔣萬安表明會請場館主管機關北捷，未來舉辦...

懂得就懂！台灣人專屬「精靈文字體」登場 網：看超久才認出來

你看得懂嗎？近期台灣字體設計團隊「justfont」與書法家共同推出全新「精靈文字體」，製作只有台灣人才看得懂的注音專用字體，一口氣推出「精靈文．岩」以及「精靈文・蕨」，前者有群山之島的意象，後則有遠古時代的奇幻氣息，引起台灣網友討論。

總統賴清德邀國人逛旅展、支持台灣觀光 展現共同推展觀光決心

2024 ITF台北國際旅展1日於台北南港展覽館登場，經歷颱風過後順利開展；第38屆ITF台北國際旅展的展覽規模成長15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。