致命流行性腦脊髓膜炎11月進好發季 疫苗能預防要自費

流行性腦脊髓膜炎又進入好發季，目前仍無法完全預防，衛福部提醒每年11月至隔年3月易流行。郭綜合醫院小兒科主治醫師林亭妤指出，流行性腦脊髓膜炎是腦膜炎雙球菌引起的侵襲性感染，全年齡層都可能感染，尤其嬰幼兒、老人與密集生活的軍營、住宿學生與勞工等要特別注意。

林亭妤指出，常見症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經症狀如精神錯亂(譫妄)，約75%腦膜炎可在血液分離出細菌。即使有合適抗生素治療，致死率仍高達10%到15%。

另約有5%到20%的個案，未經上述腦脊髓膜炎症狀，直接出現猛爆性紫斑、休克、急性腎上腺出血及多重器官衰竭等「流行性腦脊髓膜炎敗血症」。致死率更高達40%，且存活者有20%產生癲癇、聽力喪失、智力損傷、腦性麻痺、截肢等後遺症。

林亭妤說，1歲以下嬰兒臨床症狀不典型、不易察覺，常只有發燒、嘔吐，還可能有躁動不安、哭叫、不易餵食、張力低下等症狀，另有囟門突出情形，但頸部不一定會僵直，不易診斷。

流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要接觸感染者，或帶菌者喉嚨及鼻腔分泌物，或飛沫傳染，在家庭、軍營、宿舍等環境容易傳播。統計無症狀鼻咽部帶菌者可能高達10%，帶菌率以青少年和年輕成人最高。無症狀帶原持續時間可以從幾天到幾月不等。

感染後潛伏期約2到10天。台灣約30%腦膜炎個案4歲以下幼童，且重症率也最高；過去在軍營、學校宿舍也曾發生傳染事件。全球每年病例數達120萬人，台灣每年約10到20人感染。

林亭妤表示，疫苗是目前已知最有效預防方法。除建議從軍、住校等密集群體生活前注射，對嬰幼兒台灣兒童感染症醫學會也建議，考量本土流行情況以注射B型疫苗為優先。兩個月以上嬰幼兒就可考慮接，此疫苗可與其它疫苗同時施打，民眾可前往醫院自費施打。