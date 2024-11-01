劉德華演唱會急轉彎延辦 台北大巨蛋也無颱風條款因應

台北小巨蛋未載明颱風條款，導致昨日天王劉德華演唱會急轉彎延辦，引發歌迷砲轟，市長蔣萬安表明會請場館主管機關北捷，未來舉辦活動將停班課納入考量。不只小巨蛋，北市府轄下大巨蛋也無相關規範，儘管北流、北藝的規章載有「不可抗力」字眼，仍不夠明確，主管機關都該全面檢視。

康芮颱風昨橫掃全台，北市更達11級陣風，停班停課之際，劉德華演唱會一度如期舉辦，經過溝通後，在開唱前4.5小時前宣布取消，讓已經北上、預定住宿的粉絲氣炸。翻開上萬字的台北小巨蛋租賃要點，內容完全沒有天災、颱風、停班停課等字眼，在前天宣布停班停課時，北市府、台北捷運未同步與主辦單位溝通惹議。

除了台北小巨蛋外，北市府轄下場館，包括台北大巨蛋、台北流行音樂中心、台北表演藝術中心等，場地租賃要點不盡相同，但都有提到「不可抗力因素」、「緊急事件」、「天災定義」等，場館主管機關可要求終止表演並疏散現場所有人員、另議檔期或終止契約退還租金。

根據「台北流行音樂中心表演廳檔期申請及收費規章」，第12點規定，如遇緊急事件發生時，北流得隨時關閉表演廳或終止表演廳內外任何場地活動，並疏散現場所有人員。第13點也提到，如遇不可抗力原因或不可歸責雙方之事由，致活動之全部或一部無法如期舉辦，雙方不負任何損害賠償責任。

「台北表演藝術中心廣場及其他空間使用要點」、「台北表演藝術中心劇場檔期申請暨收費規章」也有寫到，活動取消或碰到契約終止或解除事宜，像是遇不可抗力或不可歸責於申請人之事由，致節目之全部或部分無法如期演出者，申請人與北藝得另議檔期；若無法另議檔期，雙方則協議終止契約，並扣除已使用項目與時段之租金，其餘租金無息退回。

「台北大巨蛋體育館場地租用管理辦法」內，不僅明訂不可抗力定義，第40條規定，如遇不可抗力原因或不可歸責雙方之事由，致活動之全部或部分無法如期舉辦，雙方互不負任何損害賠償責任。不可抗力情事發生時，遠雄得隨時關閉本場館或終止本場館內外任何場地活動，並疏散現場所有人員，租用人不得異議，亦不得請求任何補償或賠償。