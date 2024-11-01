公費流感疫苗今開放50歲以上接種 全聯、大潤發也能打疫苗

公費疫苗第二階段今天開打，新冠疫苗開放6個月以上全民接種，流感疫苗則開放50至64歲民眾接種。衛福部疾管署長莊人祥表示，全聯近80家門市以及2家大潤發設立疫苗接種站，民眾可住家附近門市接種新冠、流感兩種疫苗。

疾管署今天上午舉辦「左流右新，防護更新」公費流感及新冠疫苗第二階段開打記者會，符合第二階段接種資格的藝人沈玉琳及梁佑南擔任防疫大使，也在現場接種公費疫苗。

公費流感疫苗分兩階段開打，並以「左流右新」，左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫。10月開放第一階段給幼童、逾65歲長者及高風險族群等11類對象施打新冠及JN.1新冠疫苗；第二階段為50至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗，以及出生滿6個月以上民眾接種新冠疫苗。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯擁有全國通路，作為民眾日常購物的便利選擇，七年前開始跟疾管署合作，去年合作在接種時間有限下，不到一個月就注射超過1.1萬劑。為鼓勵民眾來全聯接種疫苗，全聯還加碼提供好禮，包括青森蘋果及礦泉水等。

截至10月31日，新冠疫苗累積76.8萬人接種，流感則有373.3萬人接種。疾管署副署長羅一鈞指出，11月到春節前流感可能會進入流行期，鼓勵民眾盡速接種疫苗，在疫情升溫前提升保護力。目前長者流感接種率已經突破3成，希望可以達到55%的目標。

莊人祥表示，接種流感疫苗後，保護力平均約可達30至80%，對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。因應新冠病毒持續演變，曾確診或感染過、已接種原始株或雙價疫苗等保護力已嚴重不足，建議民眾接種新版JN.1新冠疫苗，降低重症或死亡發生風險。

沈玉琳完成兩種疫苗接種後表示，打下去沒有什麼痛感，就像蚊子叮一樣，自己經常出席活動或演出，接觸大量人群，為了保護自己和家人每年都會接種疫苗。梁佑南也說，為保護家人健康自己每年都會接種，流感疫苗相當重要，接種後幾乎都不太需要看病，健保卡都用不太到。

今年全國約有近4000家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁，查詢鄰近合約院所並電洽確認或預約，以免院所無開診也節省等候時間。此外，前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、保持安全距離及執行手部衛生等措施。

全聯、大潤發疫苗接種門市列表