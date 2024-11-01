快訊

南橫明霸克露鋼便橋再遭康芮沖毀 「3里成孤島」滯留370人

柯文哲京華城案延押庭花2小時半 法官呂政燁下午4時半即時諭知

聽新聞
0:00 / 0:00

公費流感疫苗今開放50歲以上接種 全聯、大潤發也能打疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
全聯疫苗接種站加碼提供青森蘋果、礦泉水等禮物。記者李青縈/攝影
全聯疫苗接種站加碼提供青森蘋果、礦泉水等禮物。記者李青縈/攝影

公費疫苗第二階段今天開打，新冠疫苗開放6個月以上全民接種，流感疫苗則開放50至64歲民眾接種。衛福部疾管署長莊人祥表示，全聯近80家門市以及2家大潤發設立疫苗接種站，民眾可住家附近門市接種新冠、流感兩種疫苗。

疾管署今天上午舉辦「左流右新，防護更新」公費流感及新冠疫苗第二階段開打記者會，符合第二階段接種資格的藝人沈玉琳及梁佑南擔任防疫大使，也在現場接種公費疫苗。

公費流感疫苗分兩階段開打，並以「左流右新」，左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫。10月開放第一階段給幼童、逾65歲長者及高風險族群等11類對象施打新冠及JN.1新冠疫苗；第二階段為50至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗，以及出生滿6個月以上民眾接種新冠疫苗。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯擁有全國通路，作為民眾日常購物的便利選擇，七年前開始跟疾管署合作，去年合作在接種時間有限下，不到一個月就注射超過1.1萬劑。為鼓勵民眾來全聯接種疫苗，全聯還加碼提供好禮，包括青森蘋果及礦泉水等。

截至10月31日，新冠疫苗累積76.8萬人接種，流感則有373.3萬人接種。疾管署副署長羅一鈞指出，11月到春節前流感可能會進入流行期，鼓勵民眾盡速接種疫苗，在疫情升溫前提升保護力。目前長者流感接種率已經突破3成，希望可以達到55%的目標。

莊人祥表示，接種流感疫苗後，保護力平均約可達30至80%，對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。因應新冠病毒持續演變，曾確診或感染過、已接種原始株或雙價疫苗等保護力已嚴重不足，建議民眾接種新版JN.1新冠疫苗，降低重症或死亡發生風險。

沈玉琳完成兩種疫苗接種後表示，打下去沒有什麼痛感，就像蚊子叮一樣，自己經常出席活動或演出，接觸大量人群，為了保護自己和家人每年都會接種疫苗。梁佑南也說，為保護家人健康自己每年都會接種，流感疫苗相當重要，接種後幾乎都不太需要看病，健保卡都用不太到。

今年全國約有近4000家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁，查詢鄰近合約院所並電洽確認或預約，以免院所無開診也節省等候時間。此外，前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、保持安全距離及執行手部衛生等措施。

全聯、大潤發疫苗接種門市列表

全聯與聯合醫院忠孝院區合作設立疫苗接種站，方便民眾就近施打。記者李青縈/攝影
全聯與聯合醫院忠孝院區合作設立疫苗接種站，方便民眾就近施打。記者李青縈/攝影
防疫大使藝人沈玉琳及梁佑南在記者會現場示範接種疫苗，沈玉琳笑稱是疫苗接種實境秀。記者李青縈/攝影
防疫大使藝人沈玉琳及梁佑南在記者會現場示範接種疫苗，沈玉琳笑稱是疫苗接種實境秀。記者李青縈/攝影
疾管署副署長羅一鈞與全聯總經理蔡篤昌現場挽袖接種流感疫苗及新冠疫苗。記者李青縈/攝影
疾管署副署長羅一鈞與全聯總經理蔡篤昌現場挽袖接種流感疫苗及新冠疫苗。記者李青縈/攝影
疾管署今日舉辦公費疫苗第二階段開打記者會，並邀請沈玉琳及梁佑南擔任防疫大使。記者李青縈/攝影
疾管署今日舉辦公費疫苗第二階段開打記者會，並邀請沈玉琳及梁佑南擔任防疫大使。記者李青縈/攝影

新冠疫苗 流感疫苗 疾管署

延伸閱讀

前夫逼上心靈課程！「最美童星」遭關7天揭內幕：只想離婚

打疫苗不只防流感、新冠重症 研究：能降逾2成中風機率

力抗國光疫苗變色事件...基隆幼兒流感接種率 成全國第一

老大上電視！台V杏仁咪嚕上綜藝「11點熱吵店」 沈玉琳要求現場16蹲

相關新聞

50歲男颱風後整理環境全身紅疹 醫：小心植物昆蟲誘發過敏反應

颱風天過後，高雄一名50歲男子在整理倒樹後，不久身上出現大面積紅疹，且伴隨搔癢感前往皮膚科就診，醫師診斷是過敏反應，研判...

售票系統昨掛點 台鐵道歉了：延後付款、取票

受康芮颱風影響，昨晚台鐵票務系統掛點。台鐵公司今表示，系統已於今凌晨3點恢復正常；原定10月31日應完成付款或取票訂票，...

致命流行性腦脊髓膜炎11月進好發季 疫苗能預防要自費

流行性腦脊髓膜炎又進入好發季，目前仍無法完全預防，衛福部提醒每年11月至隔年3月易流行。郭綜合醫院小兒科主治醫師林亭妤指...

劉德華演唱會急轉彎延辦 台北大巨蛋也無颱風條款因應

台北小巨蛋未載明颱風條款，導致昨日天王劉德華演唱會急轉彎延辦，引發歌迷砲轟，市長蔣萬安表明會請場館主管機關北捷，未來舉辦...

懂得就懂！台灣人專屬「精靈文字體」登場 網：看超久才認出來

你看得懂嗎？近期台灣字體設計團隊「justfont」與書法家共同推出全新「精靈文字體」，製作只有台灣人才看得懂的注音專用字體，一口氣推出「精靈文．岩」以及「精靈文・蕨」，前者有群山之島的意象，後則有遠古時代的奇幻氣息，引起台灣網友討論。

總統賴清德邀國人逛旅展、支持台灣觀光 展現共同推展觀光決心

2024 ITF台北國際旅展1日於台北南港展覽館登場，經歷颱風過後順利開展；第38屆ITF台北國際旅展的展覽規模成長15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。