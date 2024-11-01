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ITF 台北國際旅展登場 台灣觀光協會會長簡余晏：展現台灣觀光實力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024 ITF台北國際旅展今日於南港展覽館一館盛大展開。台灣觀光協會/提供
2024 ITF台北國際旅展今日於南港展覽館一館盛大展開。台灣觀光協會/提供

2024 ITF台北國際旅展1日於台北南港展覽館登場，經歷颱風過後順利開展。開幕典禮上賴清德總統、各部會代表，及多國邦交國大使等各界重要貴賓皆蒞臨，展現共同推展觀光的決心。

賴總統表示，第38屆ITF台北國際旅展的展覽規模成長15%，可預見觀光旅遊勢必會持續成長。特別感謝台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭打下基礎，簡余晏會長接力打拼，讓ITF成為亞洲最具指標性的旅展，是業界交流重要平台，也是民眾信賴的旅展品牌。他強調，觀光是國家的軟實力，也是外交最堅實的力量。中央和地方政府要保持密切溝通合作，一起提升「深度旅遊」、「特色旅遊」的品質和行銷，讓國人與國際旅客，更加熱愛國旅，讓觀光產業共榮發展。也邀請國人一起來逛旅展，用具體的行動，支持台灣的觀光。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，大家可以在ITF台北國際旅展的展館中，看見民間與政府的策展實力已經不輸全球最大的ITB柏林旅展，以美學、創意及永續策展搭建，以深度旅遊呈現文化，可以在這裡看遍台灣之美、環遊世界。除了台灣朋友航向世界外，世界朋友也都走進台灣，台灣在穆斯林旅遊指數中，拿到「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」第三名，也是同志旅遊指數亞洲排名第一的國家。日本旅客搶訂阿里山火車票，德國旅客半個月爬遍阿里山、玉山、合歡山。全世界都關心台灣，這是台灣的時代，她也希望觀光業界一起持續努力讓全世界愛上台灣。

交通部觀光署周永暉署長表示，ITF是亞太地區的三大旅展之一，今年有超過1,500個攤位參展，各場館推陳出新，展現臺灣觀光產業的活力及旺盛商機。觀光署面對疫後旅遊的永續發展議題積極推動低碳旅遊，也為落實在地特色的區域旅遊景點串接與推廣，致力推動「永續發展」和「數位轉型」的目標，在今年全球百大旅遊目的地中台灣共七個目的地獲獎。同時，全新的台灣觀光品牌3.0藉由海外代言人、影片宣傳讓世界看到耳目一新的台灣品牌形象。相信今年ITF旅展作為促進國內外業者交流合作的平台，將讓台灣的豐富特色及文化被更多國際遊客看見。

開幕典禮上，來自吐瓦魯國的在台留學生帶來精采傳統民族舞蹈為活動揭開序幕。典禮後，總統至各館區體驗，國家森林館為歡慶7月林鐵全線通車以「林鐵攀森」為主題，將祝山車站搬進展館，為民眾帶來深度自然生態與林業文化體驗，並邀請賴總統以幸福臺灣車票宣告2025臺灣鐵道旅遊年正式啟動！客委會以「客庄小旅行」為核心主題，集結全台百大行程，推出浪漫台三線、風起六堆、幸福台九線等區域客家主題產品，請賴總統與貴賓體驗絹印，製作前往旅行的隨身小物；交通部觀光署的台灣館化身風格咖啡館借問站限時營業，展示來自全台各地的咖啡、茶、酒之旅，揭開台灣四季獨特旅遊風景；而為迎接2025年世界博覽會的到來，日本館特別致贈世博會吉祥物娃娃Myaku-Myaku予賴總統；韓國館駐台北韓國代表部李殷鎬代表邀請貴賓登台手持青紗燈籠，並觀賞開幕動畫、體驗韓國探索之旅。

ITF台北國際旅展11月1日起至4日在南港展覽館一館一、四樓登場，展出單位包括日本、韓國、香港、捷克、泰國、關島、印尼等111個國家/城市，共1,500個攤位參展，邀請國人共襄盛舉，一起走進台灣，航向世界。

觀光

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