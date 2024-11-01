麻辣、牛奶、酸白菜！特色火鍋熱門湯底TOP 10 火鍋星人的摯愛湯底是哪款？

暖心暖胃的美味火鍋！

青花驕 提供

青花驕 提供

天氣開始轉涼，時序逐漸入秋，正逢季節轉換時節，最適合和親朋好友團聚，開心享用暖心暖胃的鍋物！好的湯底是火鍋的靈魂，市面上令人眼花撩亂的各式湯底，是不是讓你的選擇困難症發作了呢？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫你找出全台網路討論度最高的特色火鍋湯底。有無辣不歡的麻辣鍋、滑順香濃的牛奶鍋，有辛香帶勁的韓式、泰式鍋，更有強調原汁原味的海鮮、雞湯等，一定能滿足各位火鍋星人的味蕾！

NO.1 麻辣鍋

青花驕 提供

青花驕 提供

其中網友討論度最高的，絕對非麻辣鍋莫屬了，就算辣到出汗也要來上一鍋！身為鍋物王國，一到假日，全台所有人氣麻辣火鍋店幾乎都一位難求，許多死忠的麻辣成癮者趨之若鶩， 經過不同商家的改良與升級，麻辣火鍋儼然已成台灣必吃美食代表。

觀察網路討論內容，許多人提到最不敗的麻辣火鍋就是知名連鎖火鍋店「青花驕」的青花椒麻辣鍋，比起其他的麻辣鍋，更透出一股清香的「麻」，長時間熟成提煉出最精萃的老油，搭配朝天椒、豆瓣、牛油等拌炒的麻辣醬，最後再加入新鮮的重慶江津九葉青花椒提鮮，整鍋的辣勁香氣瞬間鮮活，引出食材最原始的鮮味，產生「鮮、香、麻」獨家立體味型的層次。

這鍋有著豐富層次、入口鮮麻而不躁烈，濃郁而不油膩，軟嫩的鴨血豆腐完全入味，最後還有一股令人回味無窮的椒麻尾韻，迷倒許多饕客，「青花椒的嗆勁很爽快」、「是很舒服的辛辣感」、「有屬於青花椒的獨特香氣」。

NO.2 酸菜鍋

翻攝FB／ 青花驕

翻攝FB／ 青花驕

如果吃膩傳統的台式火鍋、藥膳鍋的話，不如換個口味，試試酸爽美味的酸菜鍋！以自然發酵的酸菜入鍋，吃起來不僅清爽脆口，自然的酸香還會有微微的回甘，一點也不嗆口，是相當唰嘴的東北風味。

行之有年的人氣湯底「酸菜白肉鍋」，和麻辣鍋可說是靈魂伴侶，涮肉、煮海鮮都好吃，湯頭煮越久就越加香甜，加入海鮮後提升的鮮味更加細膩有層次，其中，台電員工餐廳「台電勵進酸菜白肉鍋」、連李安導演都愛的老店「老舅的家鄉味」都相當遠近馳名，夠酸、夠味的湯頭，完全是愛酸人的命定鍋。

NO.3 韓式鍋

翻攝／Naver

翻攝／Naver

近年來韓風席捲台灣，透過爆紅韓綜《黑白大廚》，將韓食推上國際舞台，許多觀眾都好想直接飛到韓國品嘗道地韓食。

提到韓式，就絕對不能錯過韓式火鍋，大致分為大醬鍋、泡菜鍋、部隊鍋三種，在嗜辣的朋友都相當著迷的泡菜鍋內，放入辛香酸辣的泡菜，非常爽口開胃，泡菜經過熬煮後會釋放出鮮甜，再搭配柔嫩綿密的豆腐，整體口感的層次又更加升級，「看完《黑白大廚》裡的無菜單阿姨，更想吃各種韓食了」、「韓式火鍋配任何海鮮都很搭」、「喜歡酸酸辣辣的泡菜味」。

NO.4 石頭鍋

台式石頭鍋是許多台灣人從小吃到大的味道，在滾燙的石鍋中將洋蔥、蔥蒜爆香，加入肉片拌炒，最後倒入柴魚或昆布高湯，透過高溫快速地爆炒，帶出香氣和鮮味，讓自然甜味融入高湯。

石頭鍋的湯頭中充滿熱炒的濃郁鍋氣，又保留食材的鮮甜，將肉片涮著吃，簡直人間美味！像是知名連鎖火鍋店石二鍋，招牌的石頭鍋會提供桌邊服務，在客人面前現炒，邊炒邊散發出濃郁肉香，肉片表面閃著油亮光澤，集色、香、味為一體，讓人看得直流口水。

NO.5 牛奶鍋

如果怕起司鍋太膩，或擔心熱量爆表，你也可以選擇萬年不敗的牛奶鍋，作為到火鍋店吃播的必點選項。

有著滿滿蛋白質與鈣質的湯底，不管是大人和小孩都適合，濃郁的奶香覆滿食材，不僅口感滑順，還能增加一些層次，肉品和火鍋料與雪白香濃的牛奶交融，讓整鍋美食的幸福大升級，若最後還有剩一點湯頭，還能加入米飯，煮成一鍋奶油燉飯，和家人朋友一起享用。

NO.6 泰式鍋

你吃過泰式鍋嗎？從青咖哩鍋、椰奶鍋、冬陰功鍋到香茅鍋，許多餐廳試圖將最道地的泰式風味帶來台灣，酸爽鮮甜的湯底，將味蕾辣得過癮，椰奶的濃郁奶香能中和過辣的口味，產生一股專屬泰式無法抵抗的魅力，熱愛這味的網友紛紛推薦，「泰式才夠味」、「食材更有層次了」、「重口味人的必點」。

NO.7 起司鍋

翻攝／ 偈亭-泡菜鍋

翻攝／ 偈亭-泡菜鍋

身為起司控的你們，肯定也為各種起司鍋著迷！香濃的起司湯底不管加入什麼食材都非常適配，濃郁的奶香味，一聞就讓人身心放鬆，入口能襯托出食材本身的鮮味與肉感。

香醇的風味雖然罪惡感滿滿，但對於怕辣的人來說，簡直是一大福音，網友狂推，「起司腦袋的天堂」、「又甜又鮮的絕佳組合」、「就是想要所有食物都沾滿起司味」。

NO.8 海鮮鍋

台灣人相當癡迷於各式各樣的海產火鍋，不論是蛤蜊火鍋、活龍蝦火鍋還是鮮魚鍋，只要你想得到的通通都有！

新鮮的海鮮搭配適當的佐料入鍋熬煮，充滿鮮味的湯頭，讓饕客忍不住一碗接著一碗，最後還可以將吸飽各種海鮮的精華湯底，煮成香味四溢的雜炊粥，「蛤蜊鍋的鮮味很難抵擋」、「把痛風拋到腦後了」、「鮮而不膩的湯頭好讚」。

NO.9 雞湯鍋

雞湯鍋可說是最受大眾歡迎、接受度也最高的火鍋湯底，不僅能在冷天滋補暖身，對於疲勞的現代人來說，也相當適合養氣進補，同時補充豐富的蛋白質，養足身體所需的能量。

使用雞大骨或是老母雞長時間熬煮出來的湯頭，每一滴都是精華，湯底看似濃稠，喝來卻鮮而不膩，加入任何火鍋料都是百搭，熬煮再久一點的話，還能感受到微微黏唇的口感，雞湯迷們紛紛表示，「濃郁的雞味很香醇」、「湯膠香好喝，冬天喝很滿足」、「是主婦在家煮湯的好幫手」。

NO.10 番茄鍋

酸爽滋味的番茄鍋深受老饕喜愛，用多顆番茄熬煮的湯底，色澤紅潤充滿食慾，酸甜適中不會過於膩口。

你知道嗎？番茄之所以被稱為超級水果，能夠養顏美容還能抗氧化，熬成湯頭後，番茄的甘甜覆滿火鍋料，用來煮任何肉類都相當適合，是健康又低熱量的一款火鍋湯底。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年10月09日至2024年10月07日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

在家煮一樣超好喝！輕鬆端出暖胃湯品 十大熱門高湯品牌來了

懶人包／海底撈《生日祝福歌》怎麼唱？免費仙女棒的秘密 快說限時通關密語

中秋滿街烤肉香？2024全台燒烤連鎖店人氣TOP 10

馬桶火鍋、珍奶鍋燒麵超狂！全台3大獵奇系餐廳推薦 在便所吃大餐你敢挑戰？

一蘭、壽司郎、杏子豬排…台灣就吃得到！十大駐台日式連鎖餐廳