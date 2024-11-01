快訊

南橫明霸克露鋼便橋再遭康芮沖毀 「3里成孤島」滯留370人

柯文哲京華城案延押庭花2小時半 法官呂政燁下午4時半即時諭知

聽新聞
0:00 / 0:00

日吞百顆瀉藥30年腸道失能 台中慈濟醫院2個月治療換她新人生

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
陳姓女子感謝台中慈濟醫院邱建銘主任幫助，讓她擺脫長達30年的瀉藥依賴。圖／台中慈濟醫院提供
陳姓女子感謝台中慈濟醫院邱建銘主任幫助，讓她擺脫長達30年的瀉藥依賴。圖／台中慈濟醫院提供

47歲陳姓女子日吞百顆瀉藥加18顆灌腸甘油球持續近30年，腸道完全失能，台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘面對嚴重病人，先解決對方心理問題，恢復肛門肌肉自主功能，再做直腸盲腸吻合手術，耗時二個月，終於解決病人心頭大患。

陳女說，邱醫師是自己的再生父母，今年8月，她從台北南下台中慈濟醫院看到邱建銘主任時，激動要求切大腸，她為追求苗條身材，從17歲就開始吃瀉藥，沒想到大腸逐漸失去功能，藥量越吃越重，竟然得每天吞百顆瀉藥及使用18顆灌腸甘油球，才能腹瀉。

邱建銘主任從大腸造影發現，陳女的大腸已無結腸袋，失去正常蠕動功能，陳女忍受痛苦循環30年，已嚴重影響生活品質與心理健康，甚至對人生絕望；曾到多家醫院求診，未能找到有效治療方法，更沒有醫師相信他日吞百顆瀉藥。

邱建銘主任分析，陳女並非單純腸道問題，更重要的是長期承受的心理壓力，他認為病人焦慮情緒及腹瀉方式，導致肛門括約肌長期緊縮，更加重便秘問題；他從心理調適入手，讓陳女鎮學會放鬆心情，透過按摩肛門的生物回饋訓練，恢復肛門肌肉的自主功能。

最後以腹腔鏡手術切除已經完全失去功能恢復無望的大腸，再吻合盲腸與直腸。同時也預防手術後過度的腹瀉或夜間滲便。

二月的治療過程不是一切順利，陳女手術後從原本照顧家庭的角色轉變成被照顧者，曾一時無法適應又引發焦慮，不吃不喝還吵著要出院；邱建銘不斷開導，讓病人安心穩定情緒，持續配合按摩肛門和放鬆訓練，解決便秘連焦慮症狀都改善。

陳女回診時準備花束感恩邱建銘主任，邱建銘表示，腸道有人體第二大腦之稱，便秘不能只處理腸道問題，還要考量心理壓力等因素；他提醒，長期依賴瀉藥會造成腸道不可逆的損害，建議有便秘問題都要尋求專業醫療建議與正確治療方式，以免延誤或加重病情。

主任 手術 醫師

延伸閱讀

5童受害...新竹體操狼師磨蹭射精 還拍攝肛門存手機

維生素E對腸道、肝臟有益 但為何醫生不建議補充保健食品？

你也有腸躁症嗎？醫師指出背後四元兇 避開三食品可減緩症狀

嚴重便秘只靠黑咖啡和藥物解決 21歲正妹上廁所一用力「內臟掉出來」

相關新聞

50歲男颱風後整理環境全身紅疹 醫：小心植物昆蟲誘發過敏反應

颱風天過後，高雄一名50歲男子在整理倒樹後，不久身上出現大面積紅疹，且伴隨搔癢感前往皮膚科就診，醫師診斷是過敏反應，研判...

售票系統昨掛點 台鐵道歉了：延後付款、取票

受康芮颱風影響，昨晚台鐵票務系統掛點。台鐵公司今表示，系統已於今凌晨3點恢復正常；原定10月31日應完成付款或取票訂票，...

致命流行性腦脊髓膜炎11月進好發季 疫苗能預防要自費

流行性腦脊髓膜炎又進入好發季，目前仍無法完全預防，衛福部提醒每年11月至隔年3月易流行。郭綜合醫院小兒科主治醫師林亭妤指...

劉德華演唱會急轉彎延辦 台北大巨蛋也無颱風條款因應

台北小巨蛋未載明颱風條款，導致昨日天王劉德華演唱會急轉彎延辦，引發歌迷砲轟，市長蔣萬安表明會請場館主管機關北捷，未來舉辦...

懂得就懂！台灣人專屬「精靈文字體」登場 網：看超久才認出來

你看得懂嗎？近期台灣字體設計團隊「justfont」與書法家共同推出全新「精靈文字體」，製作只有台灣人才看得懂的注音專用字體，一口氣推出「精靈文．岩」以及「精靈文・蕨」，前者有群山之島的意象，後則有遠古時代的奇幻氣息，引起台灣網友討論。

總統賴清德邀國人逛旅展、支持台灣觀光 展現共同推展觀光決心

2024 ITF台北國際旅展1日於台北南港展覽館登場，經歷颱風過後順利開展；第38屆ITF台北國際旅展的展覽規模成長15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。