康芮遠離 氣象署已解除陸警、下午2時30分解除海警
康芮颱風目前是輕度颱風，快速遠離台灣，中央氣象署今天上午11時30分解除陸上颱風警報，持續針對北部海面發布海上警報。
中央氣象署預報員朱美霖表示，隨著康芮颱風往東北方向逐漸遠離，台灣本島以及馬祖已經脫離它的暴風圈，氣象署解除陸警，不過目前持續發布海警。康芮颱風的強度還會持續減弱，今天深夜可能就會減弱為熱帶性低氣壓。如果颱風減弱的速度和行進方向如氣象署所預期的話，預估今天下午2時30分解除海警。
今天沿海浪還是比較大，朱美霖表示，白天普遍仍有1.5米浪高。風力趨勢部分，白天主要風場是西南風，中部以北沿海、東半部沿海、馬祖附近仍可能有較強陣風。西北沿海部分，尤其桃園、新竹近內陸的地方風力也比較強一些。今晚開始整體風向轉為偏西風，進一步還會轉為西北風，沿海的風力會進一步減弱，竹苗明天清晨可能有一些降雨出現。
隨著颱風逐漸遠離，她說，周末以東北季風影響為主的天氣型態，北方的高壓梯度先有一波比較沒這麼明顯的下來，下周一有下一波高梯度下來，屆時的東北季風會稍微強一些，迎風面降雨略為增多、氣溫略轉涼。從下周一至周三都是受到下一波東北季風影響。
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