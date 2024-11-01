快訊

影／中火二階環境部今開記者會 盧秀燕：總算聽見中部人聲音

康芮颱風快速遠離 陸上警報解除

老婆不叫「朱麗倩」！ 劉德華正名了 嬌妻相伴抵台罕露面

康芮遠離 氣象署已解除陸警、下午2時30分解除海警

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
康芮颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
康芮颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

康芮颱風目前是輕度颱風，快速遠離台灣，中央氣象署今天上午11時30分解除陸上颱風警報，持續針對北部海面發布海上警報。

中央氣象署預報員朱美霖表示，隨著康芮颱風往東北方向逐漸遠離，台灣本島以及馬祖已經脫離它的暴風圈，氣象署解除陸警，不過目前持續發布海警。康芮颱風的強度還會持續減弱，今天深夜可能就會減弱為熱帶性低氣壓。如果颱風減弱的速度和行進方向如氣象署所預期的話，預估今天下午2時30分解除海警。

今天沿海浪還是比較大，朱美霖表示，白天普遍仍有1.5米浪高。風力趨勢部分，白天主要風場是西南風，中部以北沿海、東半部沿海、馬祖附近仍可能有較強陣風。西北沿海部分，尤其桃園、新竹近內陸的地方風力也比較強一些。今晚開始整體風向轉為偏西風，進一步還會轉為西北風，沿海的風力會進一步減弱，竹苗明天清晨可能有一些降雨出現。

隨著颱風逐漸遠離，她說，周末以東北季風影響為主的天氣型態，北方的高壓梯度先有一波比較沒這麼明顯的下來，下周一有下一波高梯度下來，屆時的東北季風會稍微強一些，迎風面降雨略為增多、氣溫略轉涼。從下周一至周三都是受到下一波東北季風影響。

預測天氣圖。圖／中央氣象署提供
預測天氣圖。圖／中央氣象署提供
逐12小時降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
逐12小時降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
浪高預測示意圖。圖／中央氣象署提供
浪高預測示意圖。圖／中央氣象署提供
陸上強風特報。圖／中央氣象署提供
陸上強風特報。圖／中央氣象署提供
風場變化趨勢。圖／中央氣象署提供
風場變化趨勢。圖／中央氣象署提供
康芮颱風侵襲期間挾劇烈風雨，台北市多處路樹傾倒。記者邱德祥／攝影
康芮颱風侵襲期間挾劇烈風雨，台北市多處路樹傾倒。記者邱德祥／攝影

康芮颱風

延伸閱讀

康芮颱風出海馬祖仍陸警 為何北轉氣象署指跟它有關

登陸颱風眼就消失！康芮估下午5時減弱成中颱 晚間出海

康芮颱風眼籠罩綠島 粉專：再1小時登陸台東成功至台東市一帶

康芮颱風中心直接衝撞 鄭明典：蘭嶼需要關心、令人擔心

相關新聞

盧秀燕重砲批中火二期環評護航 環境部急滅火：嚴格監督

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）日前通過環評，引來台中市長盧秀燕重炮批評環境部失職。環境部除昨天二度發新聞稿澄...

乘客發飆地勤下跪？ 華航：以蹲姿靠近旅客說明

康芮颱風挾帶強烈風雨侵襲台灣，多地交通受阻，航班也受到影響，昨天華航CI782班機自越南胡志明市飛往台北，但因天候因素，...

防疫成效獲認可 WOAH正式列台灣為非洲豬瘟非疫國

世界動物衛生組織（WOAH）於10月31日正式將我國刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表。農業部今表示，這不僅象徵我國動物...

櫻花季住房2分鐘搶光 武陵農場安慰粉絲另授撇步賞櫻

武陵櫻花季明年2月訂房，今早開放訂房，2分鐘內搶光。副場長常方麒說，沒訂到的民眾還有希望，退訂的房間3天後將釋出，訂不到...

日吞百顆瀉藥30年腸道失能 台中慈濟醫院2個月治療換她新人生

47歲陳姓女子日吞百顆瀉藥加18顆灌腸甘油球持續近30年，腸道完全失能，台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘面對嚴重病人，...

花蓮北上鐵公路全斷 交通部啟動海運備援！下午受理預約

康芮颱風肆虐，花蓮聯外鐵路全斷，台9線蘇花公路預計明天才能搶通。交通部啟動海運備援作業，調度凱旋3號，明天中午協助疏運東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。