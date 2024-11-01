鐵道迷看這裡 屏東鐵道文化觀光祭推日本列車造型便當

2024屏東鐵道文化觀光祭將於2日、3日在南州運動公園登場，屏東縣政府今年推出以「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型的「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」鐵道便當，開幕兩天於活動現場限量販售，預料將吸引鐵道迷搶購收藏。

屏東縣政府文化處指出，第二屆屏東鐵道文化觀光祭，縣府聯手日本近鐵集團、勝利星村LAND法式餐廳以及南州神農米，不僅讓遊客透過鐵道行旅感受屏東山海之美，也希望在活動中推廣豐富美味的在地食材。

便當使用「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型陶瓷便當盒，並邀請勝利星村法式餐廳主廚邱泓訓，使用南州林清源神農米、鹽埔振聲鴨肉、竹田豆油伯及綜合蕈菇料理「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」，每日限量200份，每份399元。

2日開幕活動邀請屏東金曲台語歌后張秀卿，與屏東聯合管樂團合作演出，還有超過60家品牌的主題市集，3日有一系列的親子表演。今年在西勢、南州、林邊、佳冬4個車站新增鐵道裝置藝術。開幕至12月15日連續7個周末有走讀、講座、藍皮解憂號列車與藝術宅急等活動。