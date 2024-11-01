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鐵道迷看這裡 屏東鐵道文化觀光祭推日本列車造型便當

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府與近鐵投資控股股份有限公司台北分公司總經理土井康敬（左）、勝利星村LAND主廚邱泓訓合作推出鐵道便當。圖／縣府提供
屏東縣政府與近鐵投資控股股份有限公司台北分公司總經理土井康敬（左）、勝利星村LAND主廚邱泓訓合作推出鐵道便當。圖／縣府提供

2024屏東鐵道文化觀光祭將於2日、3日在南州運動公園登場，屏東縣政府今年推出以「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型的「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」鐵道便當，開幕兩天於活動現場限量販售，預料將吸引鐵道迷搶購收藏。

屏東縣政府文化處指出，第二屆屏東鐵道文化觀光祭，縣府聯手日本近鐵集團、勝利星村LAND法式餐廳以及南州神農米，不僅讓遊客透過鐵道行旅感受屏東山海之美，也希望在活動中推廣豐富美味的在地食材。

便當使用「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型陶瓷便當盒，並邀請勝利星村法式餐廳主廚邱泓訓，使用南州林清源神農米、鹽埔振聲鴨肉、竹田豆油伯及綜合蕈菇料理「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」，每日限量200份，每份399元。

2日開幕活動邀請屏東金曲台語歌后張秀卿，與屏東聯合管樂團合作演出，還有超過60家品牌的主題市集，3日有一系列的親子表演。今年在西勢、南州、林邊、佳冬4個車站新增鐵道裝置藝術。開幕至12月15日連續7個周末有走讀、講座、藍皮解憂號列車與藝術宅急等活動。

去年與台鐵合作的「噹噹一族彩繪列車」受到歡迎，今年開幕兩天列車每日5班次來回屏東和南州間，邀請各地的旅客與噹噹一族吉祥物一同啟程。相關資訊可查詢屏東鐵道文化觀光祭活動專屬官網、或屏東縣政府文化處臉書。

2024屏東鐵道文化觀光祭推出「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型深秋鴨胸純釀豆油炊飯鐵道便當。圖／縣府提供
2024屏東鐵道文化觀光祭推出「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型深秋鴨胸純釀豆油炊飯鐵道便當。圖／縣府提供

屏東縣政府 彩繪列車 鐵道迷

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