星宇航空班機颱風天驚險落地 飛機初步檢查外觀無異狀

受康芮颱風影響，昨（31）日台灣多架航班取消或調整，但部分航班仍正常執飛。其中，星宇航空一架編號為SJX871的班機從沖繩飛往台北，於傍晚5時35分在桃園機場降落時因強風遭遇挑戰，導致機身劇烈晃動，機翼一度險些碰觸跑道。機組人員隨後決定重新爬升，最終於晚間6時03分安全降落桃園機場。

民航局指出，JX871航班疑因天候不穩定而出現重落地情況，檢查後發現飛機降落時超出規範，因此已要求該班機停飛接受進一步檢查，並暫時停止該航班機師的任務派遣。民航局表示，將依相關程序展開調查，以確保飛行安全。

星宇航空表示，該班機於降落桃園機場時遭遇強烈側風，導致降落難度加大，機長遂決定重飛以確保安全，隨後順利降落。飛機降落後立即接受了初步檢查，外觀無異狀，後續將進行更細部的檢查。星宇航空也已主動向主管機關通報，並配合相關調查作業。

民航局強調，為確保颱風期間的飛航安全，已提前要求國籍航空公司採取保守的派遣策略，並密切監督飛航作業是否符合安全規範。未來若查證航空公司有違反民航法規之行為，將依據民航法進行裁處。