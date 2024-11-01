盧秀燕重砲批中火二期環評護航 環境部急滅火：嚴格監督

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）日前通過環評，引來台中市長盧秀燕重炮批評環境部失職。環境部除昨天二度發新聞稿澄清，今再臨時召開記者會強調，該案的環評承諾絕對不是空頭支票，環評委員審查絕對公正客觀、專業，確保環境保護優先，確保環境保護優先，而環評案通過後，環境部的立場就是嚴格監督。

各界對環評大會審查過程有意見，環境部環保司司長徐淑芷說，當天有23名民眾登記發言，加上4名立委、1名立委辦公室主任，審議過程已充分踐行各方陳述意見程序，經過委員、相關機關充分討論才通過決議，環評委員審查案子絕對公正客觀、基於專業，確保環境保護優先，考量增氣減煤、能源需求與國家安全原則下達成最大共識。

她說，環評案通過後，環境部的立場就是嚴格監督，對於外界質疑燃氣電廠增建未有相關減量規畫，形同開空頭支票，環境部也鄭重澄清，中火二期燃氣機組完成後，總空汙排放量較第一期減量達41%，碳排也減少33.4%，已具實質減量效果及具體期程，「絕對不是空頭支票」。

至於外界關注的用煤量，徐淑芷說，環評承諾時要求台電應依各種情境呈現燃煤減量規畫，新建4部燃氣複循環機組，既有10部燃煤機組將有4部除役拆除，6部轉為緊急備用，一期計畫預估2026年第2部燃氣機組啟動後將拆除2部燃煤機組，二期計畫預估2031年第1部燃氣啟用後，再拆除2部燃煤機組，之後每年陸續啟用1部燃氣機組，2部燃煤機組轉為緊急備用，而轉為緊急備用機組只有在跳電、限電期間或國安時才會啟動，每年運轉時間不得超過720小時。

她說，當天環評大會爭議點是應該哪部燃氣機組作為備用，有委員建議4部，台電規畫則是6部，最後考量多一部備用就多一份保險，之所以未明確標註年份期程，則是因電廠興建過程充滿不確定性，因此以每一部機組商轉時間來呈現情境跟期程。

對於環團批評中火二期案為史上最誇張的環評特快車，徐淑芷表示，通常只要環評報告書完整，也充分回應環評委員意見，審查速度就會非常快，「所有開發單位都一樣」。中火二期是8月初送案，8月30日召開第一次初審，10月30日提到大會審議，前後歷時3個月。