快訊

影／中火二階環境部今開記者會 盧秀燕：總算聽見中部人聲音

康芮颱風快速遠離 陸上警報解除

老婆不叫「朱麗倩」！ 劉德華正名了 嬌妻相伴抵台罕露面

台灣文學獎金典獎 平路「夢魂之地」奪年度大獎

中央社／ 台南1日電

2024台灣文學獎「金典獎」今天揭曉，作家平路的小說「夢魂之地」奪得金典獎年度大獎，梁廷毓「噤聲之界」同時奪得金典獎和蓓蕾獎。國立台灣文學館預定16日頒獎。

台文館今天發布新聞稿指出，2024台灣文學獎「金典獎」共有293部作品角逐，金典獎年度大獎由平路「夢魂之地」奪得，獎金新台幣100萬元；另有7部金典獎、3部蓓蕾獎作品，各獲15萬元獎金。

今年台灣文學獎得獎作品有不少黑馬，涵蓋5部小說題材殊異，3部詩集有顛覆框架之作，2部非虛構書寫田野史料扎實厚重。評審團認為文類跨越與融合蔚為趨勢，作家們不斷尋找說故事嶄新方式，在情節塑造、語言運用等展現獨到見解與深刻感受。

「夢魂之地」華、台語交雜，機鋒處處且寓意深遠。從通靈女子起筆，採擷晚近流行民間信仰和多元宇宙概念，寫靈視、書還魂，還加入轟動社會事件，重新解構蔣家父子諸多扞格，諭示人生困阨無所不在。

7部金典獎得獎作品，文類多元，題材各異，卻又互文相涉，交織出奇妙對話氛圍，反映作家對當代台灣共時而異相觀照，也是文學與文化的雙重豐收。

台文館表示，張郅忻「山鏡」、梁廷毓「噤聲之界：北台灣客庄與原民的百年纏結和對話」，聚焦於跳脫原漢關係定見。簡永達「移工築起的地下社會」、鹿苹「甜麵包島」以相異視角描寫移居者。李金蓮「暗路」、隱匿「幸運的罪」、唐捐「噢，柯南」則對小人物處境和諸多難以言喻的細微騷動，展現相近關懷。

獎勵文學新人設置的「蓓蕾獎」中，梁廷毓「噤聲之界」也奪獎；黃璽Temu Suyan「骨鯁集」（Khu KaQaraw Qulih）懷抱強悍生命力思考身分認同；許恩恩「變成的人」留下屬於特定世代的社運記憶。

台文館預定11月16日在台北華山1914文化創意產業園區紅磚六合院西2館頒獎，且同步在「台灣文學獎Online2024粉絲專頁」線上直播。「金典本事系列講座」於11月19日開跑。

台灣文學 民間信仰 金典獎

延伸閱讀

文學走入生活 楊逵文學紀念館慶今辦「穿戴起來的文學」展

林郁婷、李智凱、周天成訓練服亮相 台灣運動文學展今開幕

首屆嘉義文學季民雄開幕 展出渡也創作詩文

瑞典林格倫文學獎提名名單揭曉 台灣作家3人上榜

相關新聞

乘客發飆地勤下跪？ 華航：以蹲姿靠近旅客說明

康芮颱風挾帶強烈風雨侵襲台灣，多地交通受阻，航班也受到影響，昨天華航CI782班機自越南胡志明市飛往台北，但因天候因素，...

防疫成效獲認可 WOAH正式列台灣為非洲豬瘟非疫國

世界動物衛生組織（WOAH）於10月31日正式將我國刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表。農業部今表示，這不僅象徵我國動物...

櫻花季住房2分鐘搶光 武陵農場安慰粉絲另授撇步賞櫻

武陵櫻花季明年2月訂房，今早開放訂房，2分鐘內搶光。副場長常方麒說，沒訂到的民眾還有希望，退訂的房間3天後將釋出，訂不到...

桃園三界爺文化祭今起舉行 平安宴一桌3000快搶

2024桃園三界爺文化祭今起至11月10日盛大舉行，今年以「鬧熱三界」為題，將主掌天、地、水三界的三官大帝信仰結合特展、...

日吞百顆瀉藥30年腸道失能 台中慈濟醫院2個月治療換她新人生

47歲陳姓女子日吞百顆瀉藥加18顆灌腸甘油球持續近30年，腸道完全失能，台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘面對嚴重病人，...

星宇航空班機颱風天驚險落地 飛機初步檢查外觀無異狀

受康芮颱風影響，昨（31）日台灣多架航班取消或調整，但部分航班仍正常執飛。其中，星宇航空一架編號為SJX871的班機從沖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。