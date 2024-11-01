台灣文學獎金典獎 平路「夢魂之地」奪年度大獎

2024台灣文學獎「金典獎」今天揭曉，作家平路的小說「夢魂之地」奪得金典獎年度大獎，梁廷毓「噤聲之界」同時奪得金典獎和蓓蕾獎。國立台灣文學館預定16日頒獎。

台文館今天發布新聞稿指出，2024台灣文學獎「金典獎」共有293部作品角逐，金典獎年度大獎由平路「夢魂之地」奪得，獎金新台幣100萬元；另有7部金典獎、3部蓓蕾獎作品，各獲15萬元獎金。

今年台灣文學獎得獎作品有不少黑馬，涵蓋5部小說題材殊異，3部詩集有顛覆框架之作，2部非虛構書寫田野史料扎實厚重。評審團認為文類跨越與融合蔚為趨勢，作家們不斷尋找說故事嶄新方式，在情節塑造、語言運用等展現獨到見解與深刻感受。

「夢魂之地」華、台語交雜，機鋒處處且寓意深遠。從通靈女子起筆，採擷晚近流行民間信仰和多元宇宙概念，寫靈視、書還魂，還加入轟動社會事件，重新解構蔣家父子諸多扞格，諭示人生困阨無所不在。

7部金典獎得獎作品，文類多元，題材各異，卻又互文相涉，交織出奇妙對話氛圍，反映作家對當代台灣共時而異相觀照，也是文學與文化的雙重豐收。

台文館表示，張郅忻「山鏡」、梁廷毓「噤聲之界：北台灣客庄與原民的百年纏結和對話」，聚焦於跳脫原漢關係定見。簡永達「移工築起的地下社會」、鹿苹「甜麵包島」以相異視角描寫移居者。李金蓮「暗路」、隱匿「幸運的罪」、唐捐「噢，柯南」則對小人物處境和諸多難以言喻的細微騷動，展現相近關懷。

獎勵文學新人設置的「蓓蕾獎」中，梁廷毓「噤聲之界」也奪獎；黃璽Temu Suyan「骨鯁集」（Khu KaQaraw Qulih）懷抱強悍生命力思考身分認同；許恩恩「變成的人」留下屬於特定世代的社運記憶。

台文館預定11月16日在台北華山1914文化創意產業園區紅磚六合院西2館頒獎，且同步在「台灣文學獎Online2024粉絲專頁」線上直播。「金典本事系列講座」於11月19日開跑。