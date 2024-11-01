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賈新興：11月中旬起宜蘭持續異常降雨 轉涼要等這時候
康芮颱風遠離，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天東北季風影響的天氣型態為主。短期氣候預測趨勢顯示，11月中旬起至12月上旬，宜蘭有持續性且異常降雨發生的機率。溫度方面，11月上旬以正常至略偏暖的機率高，中旬起有轉正常至略偏涼的趨勢。
近期天氣部分，他說，明天，宜花有零星短暫雨，午後宜花及中南部山區有局部短暫雨。周日至下周一，宜蘭有局部短暫雨，午後苗栗以南山區及花東山區有零星短暫雨。下周二，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後南投以南山區及花蓮山區有零星短暫雨。
賈新興表示，下周三至下周四，新北山區及宜蘭有局部雨，午後桃園以北山區、南部山區有零星短暫雨。下周五至下周六，北北基宜有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫雨。10日，新竹以北及宜花有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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