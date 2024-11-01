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勒瑰恩小說「世界的詞彙是森林」 回應時代迫切之聲

中央社／ 台北1日電

「為了重建人類的新伊甸，我們得毀滅你的家園。」美國科幻作家勒瑰恩的小說「世界的詞彙是森林」是她獻給理想國度之作，更被視為只要戰爭、掠奪存在，她的故事便永不過時。

根據木馬文化書訊，「世界的詞彙是森林」描述當地球森林最終被開墾殆盡時，人類開始朝宇宙出發，殖民名為「新大溪地」的星球，那裡充滿大片的森林，以及原生居民「綠皮」。

來到新大溪地的戴維森上尉，為了追求以最快的速度征服新大溪地，他奴役及歧視「綠皮」、砍伐大片森林，試著完成他來到新大溪地的終極任務，卻也讓他與「綠皮」新首領塞伏、人類科學博士間，發展出更嚴峻的衝突。

尤其在原生居民的族語裡，「森林」等同於「世界」，森林被無情砍伐，就像世界末日。「綠皮」族群向來主張和平，然而，殺戮的念頭就像是突變在「綠皮」新首領塞伏的體內滋長，他挑戰了戴維森的權威，但族人卻面臨被報復滅絕的危機。

雖然「世界的詞彙是森林」是娥蘇拉．勒瑰恩（Ursula K. Le Guin）50多年前就完成的科幻小說，但被認為處處可見現實世界影子，時至今日仍回應時代。木馬文化表示，只要還有戰爭、掠奪的一天，勒瑰恩的故事永不過時。

木馬文化指出，全書呈現作者長期關懷的議題：反殖民、反霸權。創作時正值越戰，面對「人殺人」的痛苦與質疑，都是她書寫的契機。勒瑰恩也自陳，人類以經濟為由，無止境剝削大自然，讓她懷著迫切的心情寫下這個故事。

勒瑰恩是美國重要科幻、女性主義作家。她的奇幻成長系列小說「地海六部曲」，與「魔戒」、「納尼亞傳說」並列奇幻經典，被翻譯成多種語言並改編搬上大銀幕。日本動畫大師宮崎駿長子宮崎吾朗推出的首部動畫電影作品「地海戰記」，也是改變自「地海」系列作品。

勒瑰恩著有長篇小說20餘部、短篇小說集12本、詩集11冊、童書10餘本；編纂文選與從事翻譯，包括將老子「道德經」譯成英文。曾獲6項星雲獎、7項雨果獎，及美國國家圖書基金會獎章，表彰其對於美國文學的傑出貢獻。

木馬文化 美國

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