康芮大亂交通 交通船今117班停航 國內外班機取消192架次
康芮颱風逐漸遠離，台灣本島今天上午脫離暴風圈，氣象署持續發布海上陸上颱風警報，海陸空交通仍大亂。交通部航港局今表示，今天總計117航次停航，但金門-五通今天下午1時30分起恢復航駛，馬祖南竿-北竿14航次也將視海象另行公告。基隆往馬祖1航次預估可開航，若確定將於上午11時公告。此外，空運部分國內線取消135架次，國際航線則取消57架次、延誤2架次。
航港局說，今天共有14航線，計117航次停航。包括台北-馬祖（2航次）、南竿-莒光（6航次）、南竿-東引（1航次）、馬祖福澳-福州琅岐(4航次)、北竿白沙-福州黃岐(4航次)、金門-石井（2航次）、東港-小琉球（52航次）、鹽埔-小琉球（12航次）、富岡-綠島（4航次）、富岡-蘭嶼（2航次）全部停航。
部分停航的則有，基隆-馬祖部分1航次停航，基隆往馬祖1航次預估可開航，若確定開航將於上午11時公告。南竿-北竿16航次，14航次視海象另行公告；金門-五通今天下午1時30分起恢復航駛；高雄-馬公1航次停航。
此外，根據民航據統計，今天截至上午10時，國內線取消135架次，國際暨兩岸航線取消57架次、延誤2架次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言