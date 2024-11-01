台北國際旅展開幕 賴清德：觀光是台軟實力、外交力量

「2024 ITF台北國際旅展」今開幕，一連4天於台北南港展覽館1館登場，今年號召日本、韓國、泰國、歐美等111個國家/城市，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1500個攤位參展。賴清德總統今出席開幕式表示，觀光是台灣軟實力也是重要外交力量，除了應更加深化永續概念，也要在國際形塑台灣旅遊形象。

賴清德總統致詞率先指出，昨天歷經颱風，很感謝所有第一線協助防救災人員，中央會跟地方密切合作協助災後復原。他接著說，台北國際旅展是國人想出國或國旅必逛旅展，今年有10個邦交國參與，較去年觀光規模成長15%，可見台灣對旅遊熱愛，同時也鼓勵民眾有空到邦交國看看，邦交國跟台灣感情很深、也幫助很多，希望多深入交流。

賴清德總統表示，政府以觀光立國為施政願景推動觀光產業，今年旅展採用永續跟數位雙軸為主題。隨著全球氣候變遷加劇，重視永續旅遊人數增加，應更加深化永續概念，也要在國際形塑台灣旅遊形象。除了推動outbound也要有inbound才能永續發展。今年旅展除了有文化部、農業部展區，也有鐵道、單車旅遊，另也建議可推動棒球觀光。

他說，觀光是台灣軟實力也是重要外交力量，中央跟地方要保持密切溝通跟合作，讓國人跟國際觀光客更愛國旅，並共榮發展。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，這幾年台灣旅展受到歡迎，從環保、進步到永續，台灣策展能力已經不輸世界第一的柏林旅展。台灣觀光產業已經轉型，用深度旅遊展現文化，讓參展民眾一次就能環遊世界，也在疫情缺工壓力下認真轉型。台灣人喜歡世界跑透透，參展業者已針對明年6個連假推出超值遊程，準備把台灣人航向全世界，另也有很多人喜歡台灣遊程，希望讓台灣航向全世界、讓世界走進台灣

觀光署長周永輝說，台北國際旅展是世界旅遊推廣的重要平台，近年所有旅展重心都到亞太地區，主要就是因為台灣經濟受各國肯定、台灣人熱愛旅遊，非常多國家都很重視台灣市場爭相參展。今年號召110國家／地區、有1500個展攤，超過歷年紀錄，能展現台灣觀光產業活力跟商機，也是業界共同努力成果。