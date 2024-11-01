台鐵汐科站誤點半小時上班族遲到哀號 颱風電車線斷損修復

今天是颱風天後首日上班日，台鐵汐科站很多民眾等不到車，多班誤點，平均誤點30分鐘以上，台鐵表示，西正線因受颱風影響電車線斷損，搶修時間約需3小時，汐止=南港間暫以東正線單線雙向行車。

有民眾在臉書社群汐止聯盟反映，今天搭火車上班真的很辛苦，在汐科站班班誤點，誤點30分鐘以上，因為只有單向通車。

台鐵公司表示，康芮颱風侵襲台灣期間帶來致災性風雨，台鐵多處路段受損。汐科站西正線因受颱風影響電車線斷損，搶修時間約需3小時，汐止=南港間暫以東正線單線雙向行車。

台鐵汐科站貼出告示，汐止─南港東正線單線雙向行駛，造成不便敬請見諒。汐科站上午表示，約在9點多已恢復雙向通車，誤點情況已逐漸恢復正常。