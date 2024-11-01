快訊

開賣2分鐘秒殺！ 2025武陵農場櫻花季「國民賓館」2月訂房完售 住宿賞櫻還有這機會

台南佃西重劃案涉索賄千萬喊冤 前議長郭信良今重判13年

機身狂晃…星宇航班遇強颱疑落地重飛 民航局：要求停飛進行調查

台鐵汐科站誤點半小時上班族遲到哀號 颱風電車線斷損修復

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台鐵汐科站誤點半小時上班族哀號，颱風電車線斷損修復，圖為示意圖。本報資料照片
台鐵汐科站誤點半小時上班族哀號，颱風電車線斷損修復，圖為示意圖。本報資料照片

今天是颱風天後首日上班日，台鐵汐科站很多民眾等不到車，多班誤點，平均誤點30分鐘以上，台鐵表示，西正線因受颱風影響電車線斷損，搶修時間約需3小時，汐止=南港間暫以東正線單線雙向行車。

有民眾在臉書社群汐止聯盟反映，今天搭火車上班真的很辛苦，在汐科站班班誤點，誤點30分鐘以上，因為只有單向通車。

台鐵公司表示，康芮颱風侵襲台灣期間帶來致災性風雨，台鐵多處路段受損。汐科站西正線因受颱風影響電車線斷損，搶修時間約需3小時，汐止=南港間暫以東正線單線雙向行車。

台鐵汐科站貼出告示，汐止─南港東正線單線雙向行駛，造成不便敬請見諒。汐科站上午表示，約在9點多已恢復雙向通車，誤點情況已逐漸恢復正常。

台鐵 康芮颱風 汐止

延伸閱讀

颱風打亂航班！傳華航乘客暴走地勤下跪道歉 議員「難過又生氣」

嘉義公園日本黑松通過3颱風考驗屹立不搖 市民讚桃城至寶

連接嘉縣市重要軍輝橋通車在即 改建碰上7個颱風破紀錄

康芮肆虐北市部分路段交通仍阻 颱風遠離市容待恢復

相關新聞

台鐵汐科站誤點半小時上班族遲到哀號 颱風電車線斷損修復

今天是颱風天後首日上班日，台鐵汐科站很多民眾等不到車，多班誤點，平均誤點30分鐘以上，台鐵表示，西正線因受颱風影響電車線...

影／武陵櫻花季明年2月訂房 今早上開放2分鐘內搶完！

武陵櫻花季明年2月訂房，今天早上開放訂房，2分鐘內搶完，武陵農場表示，今天早上8點30分開放114年櫻花季訂房，過程順利...

颱風地震重創花蓮交通 交通部長：台鐵花東線估下午3時搶通

康芮颱風造成鐵路多處路段受損，今凌晨花蓮又發生規模5.5地震。交通部長陳世凱今早視察台鐵災後情形，他在會後受訪表示，因颱...

防疫成效獲認可 WOAH正式列台灣為非洲豬瘟非疫國

世界動物衛生組織（WOAH）於10月31日正式將我國刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表。農業部今表示，這不僅象徵我國動物...

3地累積雨量破千、花蓮天祥1232毫米 康芮對馬祖仍構成威脅

康芮颱風遠離，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，氣象署表示，輕度颱風康芮今天上午10時的中心位置在馬祖的東北方約170...

康芮直撲引外媒關注！CNN大讚台灣：應對強颱紀錄良好

颱風康芮直撲台灣，造成全台各地大小災情，BBC、衛報、紐約時報等紛紛報導，其中CNN更大讚，儘管部分山區的偏遠村莊易受土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。