颱風地震重創花蓮交通 交通部長：台鐵花東線估下午3時搶通

康芮颱風造成鐵路多處路段受損，今凌晨花蓮又發生規模5.5地震。交通部長陳世凱今早視察台鐵災後情形，他在會後受訪表示，因颱風合併地震，花東通往台東鐵道路段有鐵道變形的狀況，需要重新巡視橋梁，花蓮往台東的南迴路線部分，希望今天下午3時能夠搶通。蘇花鐵路預計明天首班車恢復行駛，蘇花公路則等到明天中午過後才能恢復通行。

陳世凱說，這次颱風比預估得還強大，全台灣都籠罩在整個暴風圈，交通路線受損相對嚴重，感謝交通部同仁在安全為前提下以最快速度搶通、 搶修，無論是台鐵、高鐵、高速公路客運在今天早上已全面恢復行駛，相信上班、上學通勤的民眾沒有受太大影響。

由於花蓮凌晨發生規模5.5地震，陳世凱說，颱風又合併地震造成花東鐵道受損，除土石流挑戰外，花蓮往台東路段因地震關係，軌道有變形的狀況，需要重新巡視橋梁，尤其是花蓮往台東，往南迴的路線，在同仁安全前提下，希望今天下午3時能夠搶通。

他也指出，目前除蘇花公路中斷，蘇花這一段鐵路也中斷，希望明天早上首班車就能恢復鐵路運行，蘇花公路則預計明天中午過後搶通。

陳世凱說，交通部也已經啟動陸海空疏運計畫，包括讓公路加入協助鐵路共同疏運，屆時南迴線可通行時，也會加開花蓮往南迴部分車次，協助花蓮旅客、鄉親前往西部動線，空運部分也會加開往花蓮、台東的班機，讓東部鄉親往西部更順暢。今天國內航班預定324班次，停飛140班次，航班希望中午過後就能恢復正常，至於海運則因目前海浪仍大，恢復時間預計會拉長。

陳世凱也解釋，今凌晨0時許發生地震，因為顧及同仁安全，晚上視線不佳，且巡橋墩效率也不高，因此早上才快速巡檢鐵路橋墩與鐵軌變形，交通部也不斷台鐵、高鐵或其他交通路網同仁，務必以安全作為最優先考量，目前為止大家都很平安，若有同仁認為搶修作法仍有風險，未來會再繼續檢討。