快訊

開賣2分鐘秒殺！ 2025武陵農場櫻花季「國民賓館」2月訂房完售 住宿賞櫻還有這機會

台南佃西重劃案涉索賄千萬喊冤 前議長郭信良今重判13年

機身狂晃…星宇航班遇強颱疑落地重飛 民航局：要求停飛進行調查

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風地震重創花蓮交通 交通部長：台鐵花東線估下午3時搶通

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
交通部長陳世凱表示，因颱風合併地震，花東通往台東鐵道路段有鐵道變形的狀況，需要重新巡視橋梁，花蓮往台東的南迴路線部分，希望今天下午3時能夠搶通。本報資料照片
交通部長陳世凱表示，因颱風合併地震，花東通往台東鐵道路段有鐵道變形的狀況，需要重新巡視橋梁，花蓮往台東的南迴路線部分，希望今天下午3時能夠搶通。本報資料照片

康芮颱風造成鐵路多處路段受損，今凌晨花蓮又發生規模5.5地震。交通部長陳世凱今早視察台鐵災後情形，他在會後受訪表示，因颱風合併地震，花東通往台東鐵道路段有鐵道變形的狀況，需要重新巡視橋梁，花蓮往台東的南迴路線部分，希望今天下午3時能夠搶通。蘇花鐵路預計明天首班車恢復行駛，蘇花公路則等到明天中午過後才能恢復通行。

陳世凱說，這次颱風比預估得還強大，全台灣都籠罩在整個暴風圈，交通路線受損相對嚴重，感謝交通部同仁在安全為前提下以最快速度搶通、 搶修，無論是台鐵、高鐵、高速公路客運在今天早上已全面恢復行駛，相信上班、上學通勤的民眾沒有受太大影響。

由於花蓮凌晨發生規模5.5地震，陳世凱說，颱風又合併地震造成花東鐵道受損，除土石流挑戰外，花蓮往台東路段因地震關係，軌道有變形的狀況，需要重新巡視橋梁，尤其是花蓮往台東，往南迴的路線，在同仁安全前提下，希望今天下午3時能夠搶通。

他也指出，目前除蘇花公路中斷，蘇花這一段鐵路也中斷，希望明天早上首班車就能恢復鐵路運行，蘇花公路則預計明天中午過後搶通。

陳世凱說，交通部也已經啟動陸海空疏運計畫，包括讓公路加入協助鐵路共同疏運，屆時南迴線可通行時，也會加開花蓮往南迴部分車次，協助花蓮旅客、鄉親前往西部動線，空運部分也會加開往花蓮、台東的班機，讓東部鄉親往西部更順暢。今天國內航班預定324班次，停飛140班次，航班希望中午過後就能恢復正常，至於海運則因目前海浪仍大，恢復時間預計會拉長。

陳世凱也解釋，今凌晨0時許發生地震，因為顧及同仁安全，晚上視線不佳，且巡橋墩效率也不高，因此早上才快速巡檢鐵路橋墩與鐵軌變形，交通部也不斷台鐵、高鐵或其他交通路網同仁，務必以安全作為最優先考量，目前為止大家都很平安，若有同仁認為搶修作法仍有風險，未來會再繼續檢討。

交通部長 台鐵 康芮颱風 蘇花公路 陳世凱

延伸閱讀

颱風地震夾擊花蓮聯外鐵路全斷了 類火車出動接駁

陸籍鈺洲啟航輪擱淺野柳 交長：優先進行油污染防治

陸籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺野柳 交通部長指示：爭取時效抽油

民代爭取台中港務大樓改建為海線新地標 陳世凱：交通部支持

相關新聞

台鐵汐科站誤點半小時上班族遲到哀號 颱風電車線斷損修復

今天是颱風天後首日上班日，台鐵汐科站很多民眾等不到車，多班誤點，平均誤點30分鐘以上，台鐵表示，西正線因受颱風影響電車線...

影／武陵櫻花季明年2月訂房 今早上開放2分鐘內搶完！

武陵櫻花季明年2月訂房，今天早上開放訂房，2分鐘內搶完，武陵農場表示，今天早上8點30分開放114年櫻花季訂房，過程順利...

颱風地震重創花蓮交通 交通部長：台鐵花東線估下午3時搶通

康芮颱風造成鐵路多處路段受損，今凌晨花蓮又發生規模5.5地震。交通部長陳世凱今早視察台鐵災後情形，他在會後受訪表示，因颱...

防疫成效獲認可 WOAH正式列台灣為非洲豬瘟非疫國

世界動物衛生組織（WOAH）於10月31日正式將我國刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表。農業部今表示，這不僅象徵我國動物...

3地累積雨量破千、花蓮天祥1232毫米 康芮對馬祖仍構成威脅

康芮颱風遠離，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，氣象署表示，輕度颱風康芮今天上午10時的中心位置在馬祖的東北方約170...

康芮直撲引外媒關注！CNN大讚台灣：應對強颱紀錄良好

颱風康芮直撲台灣，造成全台各地大小災情，BBC、衛報、紐約時報等紛紛報導，其中CNN更大讚，儘管部分山區的偏遠村莊易受土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。